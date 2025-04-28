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Штайнмаєр пообіцяв, що Німеччина залишиться "найсильнішою підтримкою" України в Європі

Тетяна Висоцька, Анастасія ПроцПонеділок, 28 квітня 2025, 17:50
Штайнмаєр пообіцяв, що Німеччина залишиться найсильнішою підтримкою України в Європі
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час урочистостей із нагоди 70-річчя вступу Німеччини до НАТО у Брюсселі заявив, що країна продовжить надавати Україні військову допомогу, залишаючись її найбільшою підтримкою в Європі, водночас інвестуючи у власні збройні сили та оборонну промисловість.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди"

Деталі: "Ми й надалі залишатимемося найсильнішою підтримкою України в Європі, відстоюватимемо її свободу, суверенітет та європейське майбутнє", – підкреслив Штайнмаєр.

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"Сьогодні, коли війна Путіна проти України триває з повною силою, а Сполучені Штати чинять сильний тиск на своїх європейських союзників, Німеччина, як я вважаю, перебуває у вирішальній позиції. Саме тому я звертаюся до вас, до ваших союзників, не лише з подякою, але й із закликом до негайних дій", – підкреслив Штайнмаєр.

"Німеччину закликають діяти – і ми почули цей заклик, ми зрозуміли послання", – додав він і звернувся до генерального секретаря НАТО Марка Рютте з запевненням, що "ви можете на нас розраховувати". 

"Ми будемо й надалі зміцнювати наші збройні сили – Бундесвер – і збільшувати інвестиції в нашу оборонну промисловість. Ми наполегливо працюватимемо над виконанням своїх зобов'язань у рамках регіональних планів НАТО", – наголосив президент Німеччини.

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