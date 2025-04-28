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Штайнмайер пообещал, что Германия останется "сильнейшей поддержкой" Украины в Европе

Татьяна Высоцкая, Анастасия ПроцПонедельник, 28 апреля 2025, 17:50
Штайнмайер пообещал, что Германия останется сильнейшей поддержкой Украины в Европе
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время торжеств по случаю 70-летия вступления Германии в НАТО в Брюсселе заявил, что страна продолжит оказывать Украине военную помощь, оставаясь ее самой большой поддержкой в Европе, одновременно инвестируя в собственные вооруженные силы и оборонную промышленность.

Источник: корреспондентка "Европейской правды"

Детали: "Мы и в дальнейшем будем оставаться самой сильной поддержкой Украины в Европе, будем отстаивать ее свободу, суверенитет и европейское будущее", – подчеркнул Штайнмайер.

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"Сегодня, когда война Путина против Украины продолжается с полной силой, а Соединенные Штаты оказывают сильное давление на своих европейских союзников, Германия, как я считаю, находится в решающей позиции. Именно поэтому я обращаюсь к вам, к вашим союзникам, не только с благодарностью, но и с призывом к немедленным действиям", – подчеркнул Штайнмайер.

"Германию призывают действовать – и мы услышали этот призыв, мы поняли послание", – добавил он. И обратился к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с заверением, что "вы можете на нас рассчитывать".

"Мы будем и в дальнейшем укреплять наши вооруженные силы – Бундесвер – и увеличивать инвестиции в нашу оборонную промышленность. Мы будем настойчиво работать над выполнением своих обязательств в рамках региональных планов НАТО", – подчеркнул президент Германии.

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