Блекаут в Іспанії та Португалії стався через "рідкісне атмосферне явище"
Відключення електроенергії у Європі, яке зокрема зачепило Іспанію та Португалію, сталось внаслідок "рідкісного атмосферного явища".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN Portugal.
Деталі: За даними оператора, "перебої в постачанні електроенергії в Португалії були спричинені збоєм в іспанській електромережі, пов'язаним з рідкісним атмосферним явищем".
"Через екстремальні коливання температури в Іспанії відбулися аномальні коливання на лініях дуже високої напруги (400 кВ)… Ці коливання спричинили порушення синхронізації між електричними системами, що призвело до послідовних порушень у всій європейській мережі", – пояснили у REN.
Там прогнозують, що через складність явища та необхідність збалансувати постачання електроенергії на міжнародному рівні "повне відновлення роботи мережі може зайняти до тижня".
Нагадаємо:
- 28 квітняв першій половині дня в Іспанії, а також в Португалії розпочалися масові відключення електроенергії, які вплинули на роботу мобільних операторів, аеропортів та іншої інфраструктури.
- Пізніше інформували, що в окремі регіони Іспанії почали повертати світло. Аварія зачепила також Францію, але там постачання відновили.