Блекаут в Іспанії та Португалії стався через "рідкісне атмосферне явище"

Відключення електроенергії у Європі, яке зокрема зачепило Іспанію та Португалію, сталось внаслідок "рідкісного атмосферного явища".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN Portugal.

Деталі: За даними оператора, "перебої в постачанні електроенергії в Португалії були спричинені збоєм в іспанській електромережі, пов'язаним з рідкісним атмосферним явищем".

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"Через екстремальні коливання температури в Іспанії відбулися аномальні коливання на лініях дуже високої напруги (400 кВ)… Ці коливання спричинили порушення синхронізації між електричними системами, що призвело до послідовних порушень у всій європейській мережі", – пояснили у REN.

Там прогнозують, що через складність явища та необхідність збалансувати постачання електроенергії на міжнародному рівні "повне відновлення роботи мережі може зайняти до тижня".

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