Блэкаут в Испании и Португалии произошел из-за "редкого атмосферного явления"

Отключение электроэнергии в Европе, которое в частности задело Испанию и Португалию, произошло в результате "редкого атмосферного явления".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN Portugal.

Детали: По данным оператора, "перебои в поставках электроэнергии в Португалии были вызваны сбоем в испанской электросети, связанным с редким атмосферным явлением".

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"Из-за экстремальных колебаний температуры в Испании произошли аномальные колебания на линиях очень высокого напряжения (400 кВ)... Эти колебания вызвали нарушение синхронизации между электрическими системами, что привело к последовательным нарушениям во всей европейской сети", - пояснили в REN.

Там прогнозируют, что из-за сложности явления и необходимости сбалансировать поставки электроэнергии на международном уровне "полное восстановление работы сети может занять до недели".

Напомним:

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