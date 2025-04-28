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У Дніпрі засудили двох агентів РФ, які планували теракт на залізничній станції

Українська правдаПонеділок, 28 квітня 2025, 18:37
У Дніпрі засудили двох агентів РФ, які планували теракт на залізничній станції
Служба безпеки України

У Дніпрі суд виніс вирок у вигляді 7 і 8 років тюрми двом місцевим жителям, які за завданням російських спецслужб готували теракт на залізничній платформі міста. 

Джерело: повідомлення Офісу Генерального прокурора України

Деталі: За інформацією, 36-річний чоловік та 23-річна жінка виготовили саморобний вибуховий пристрій у власному помешканні. Їх координував куратор із РФ, який обіцяв за виконання завдання гроші. 

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Служба безпеки України
Служба безпеки України

Дослівно: "8 січня 2025 року підозрювані заклали вибухівку біля цистерни з пальним на залізничній платформі в одному з районів Дніпра та планували її активувати".

Деталі: Оперативники попередили теракт. Під час судового розгляду обвинувачені визнали свою провину. Суд ухвалив вирок за статтями 15, 258, 263-1 КК України.

Передісторія

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Дніпротероризмпрокуратура
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