У Дніпрі засудили двох агентів РФ, які планували теракт на залізничній станції
Понеділок, 28 квітня 2025, 18:37
У Дніпрі суд виніс вирок у вигляді 7 і 8 років тюрми двом місцевим жителям, які за завданням російських спецслужб готували теракт на залізничній платформі міста.
Джерело: повідомлення Офісу Генерального прокурора України
Деталі: За інформацією, 36-річний чоловік та 23-річна жінка виготовили саморобний вибуховий пристрій у власному помешканні. Їх координував куратор із РФ, який обіцяв за виконання завдання гроші.
Реклама:
Дослівно: "8 січня 2025 року підозрювані заклали вибухівку біля цистерни з пальним на залізничній платформі в одному з районів Дніпра та планували її активувати".
Деталі: Оперативники попередили теракт. Під час судового розгляду обвинувачені визнали свою провину. Суд ухвалив вирок за статтями 15, 258, 263-1 КК України.
Передісторія
РЕКЛАМА:
- 11 квітня у Дніпрі Служба безпеки України затримала 46-річну російську агентку, яка шпигувала за військовими ешелонами.