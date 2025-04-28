В Днепре осудили двух агентов РФ, которые планировали теракт на железнодорожной станции

В Днепре суд вынес приговор в виде 7 и 8 лет лишения свободы двум местным жителям, которые по заданию российских спецслужб готовили теракт на железнодорожной платформе города.

Источник: сообщение Офиса Генерального прокурора Украины

Детали: По информации, 36-летний мужчина и 23-летняя женщина изготовили самодельное взрывное устройство у себя дома. Ими руководил куратор из РФ, который пообещал денежное вознаграждение за выполнение задания.

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Служба безопасности Украины

Дословно: "8 января 2025 года подозреваемые заложили взрывное устройство возле цистерны с топливом на железнодорожной платформе в одном из районов Днепра и планировали его активировать."

Детали: Оперативники предотвратили теракт. В ходе судебного разбирательства обвиняемые признали свою вину. Суд вынес приговор по статьям 15, 258, 263-1 Уголовного кодекса Украины.

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