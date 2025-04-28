На Миколаївщині чоловік кинув гранату в наряд поліції: загинув 21-річний сержант

28 квітня у Миколаївській області чоловік, тікаючи від поліції, кинув у правоохоронців гранату. Внаслідок вибуху загинув 21 річний сержант, ще троє поліцейських госпіталізовані.

Джерело: голова Національної поліції України Іван Вигівський

Деталі: За його словами, наряд поліції прибув на виклик про сімейну сварку. Під час втечі зловмисник дістав гранату та кинув її в бік поліцейських. Озброєного нападника одразу ж затримали

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Втім під час надання медичної допомоги від отриманих травм помер 21-річний поліціянт сектору реагування патрульної поліції Вознесенського районного управління поліції сержант поліції Максим Рижко. Ще трьох його колег госпіталізували.

Пряма мова: "Нещодавно Максим став батьком, втім донька дізнається про його героїчний вчинок через роки… … Для усіх скептиків, які вважають, що потрібно відправити усю поліцію на фронт — поставте собі питання "А що, як таке станеться з моєю близькою людиною чи зі мною?". До кого ви звернетесь за захистом?".

Деталі: Також Вигівський зазначив, що наразі у людей " чимало зброї на руках, ми не можемо передбачити, де станеться біда. Але ми точно будемо реагувати першими".

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"Щодня ми опрацьовуємо тисячі подібних викликів, але ніхто не знає, що чекає поліцейських на місці. Ми готові до усього, і ціною власного життя захищаємо наших громадян як у тилу, так і на передовій, - додав голова Національної поліції.