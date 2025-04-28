На Миколаївщині чоловік кинув гранату в наряд поліції: загинув 21-річний сержант
28 квітня у Миколаївській області чоловік, тікаючи від поліції, кинув у правоохоронців гранату. Внаслідок вибуху загинув 21 річний сержант, ще троє поліцейських госпіталізовані.
Джерело: голова Національної поліції України Іван Вигівський
Деталі: За його словами, наряд поліції прибув на виклик про сімейну сварку. Під час втечі зловмисник дістав гранату та кинув її в бік поліцейських. Озброєного нападника одразу ж затримали
Втім під час надання медичної допомоги від отриманих травм помер 21-річний поліціянт сектору реагування патрульної поліції Вознесенського районного управління поліції сержант поліції Максим Рижко. Ще трьох його колег госпіталізували.
Пряма мова: "Нещодавно Максим став батьком, втім донька дізнається про його героїчний вчинок через роки… … Для усіх скептиків, які вважають, що потрібно відправити усю поліцію на фронт — поставте собі питання "А що, як таке станеться з моєю близькою людиною чи зі мною?". До кого ви звернетесь за захистом?".
Деталі: Також Вигівський зазначив, що наразі у людей " чимало зброї на руках, ми не можемо передбачити, де станеться біда. Але ми точно будемо реагувати першими".
"Щодня ми опрацьовуємо тисячі подібних викликів, але ніхто не знає, що чекає поліцейських на місці. Ми готові до усього, і ціною власного життя захищаємо наших громадян як у тилу, так і на передовій, - додав голова Національної поліції.