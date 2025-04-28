На Николаевщине мужчина бросил гранату в наряд полиции: погиб 21-летний сержант
28 апреля в Николаевской области мужчина, убегая от полиции, бросил в правоохранителей гранату. В результате взрыва погиб 21-летний сержант, еще трое полицейских госпитализированы.
Источник: глава Национальной полиции Украины Иван Выговский
Детали: По его словам, наряд полиции прибыл на вызов о семейной ссоре. Во время бегства злоумышленник достал гранату и бросил ее в сторону полицейских. Вооруженного нападающего сразу же задержали
Впрочем, во время оказания медицинской помощи от полученных травм скончался 21-летний полицейский сектора реагирования патрульной полиции Вознесенского районного управления полиции сержант полиции Максим Рыжко. Еще трех его коллег госпитализировали.
Прямая речь: "Недавно Максим стал отцом, впрочем дочь узнает о его героическом поступке спустя годы ... ... Для всех скептиков, которые считают, что нужно отправить всю полицию на фронт - задайте себе вопрос "А что, если такое произойдет с моим близким человеком или со мной?". К кому вы обратитесь за защитой?".
Детали: Также Выговский отметил, что сейчас у людей "немало оружия на руках, мы не можем предсказать, где произойдет беда. Но мы точно будем реагировать первыми".
"Ежедневно мы обрабатываем тысячи подобных вызовов, но никто не знает, что ждет полицейских на месте. Мы готовы ко всему, и ценой собственной жизни защищаем наших граждан как в тылу, так и на передовой, - добавил глава Национальной полиции.