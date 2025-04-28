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На Николаевщине мужчина бросил гранату в наряд полиции: погиб 21-летний сержант

Анастасия ПроцПонедельник, 28 апреля 2025, 19:42
На Николаевщине мужчина бросил гранату в наряд полиции: погиб 21-летний сержант
Погибший Максим Рыжко фото: Facebook / Иван Выговский

28 апреля в Николаевской области мужчина, убегая от полиции, бросил в правоохранителей гранату. В результате взрыва погиб 21-летний сержант, еще трое полицейских госпитализированы.

Источник: глава Национальной полиции Украины Иван Выговский

Детали: По его словам, наряд полиции прибыл на вызов о семейной ссоре. Во время бегства злоумышленник достал гранату и бросил ее в сторону полицейских. Вооруженного нападающего сразу же задержали

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Впрочем, во время оказания медицинской помощи от полученных травм скончался 21-летний полицейский сектора реагирования патрульной полиции Вознесенского районного управления полиции сержант полиции Максим Рыжко. Еще трех его коллег госпитализировали.

Прямая речь: "Недавно Максим стал отцом, впрочем дочь узнает о его героическом поступке спустя годы ... ... Для всех скептиков, которые считают, что нужно отправить всю полицию на фронт - задайте себе вопрос "А что, если такое произойдет с моим близким человеком или со мной?". К кому вы обратитесь за защитой?".

Детали: Также Выговский отметил, что сейчас у людей "немало оружия на руках, мы не можем предсказать, где произойдет беда. Но мы точно будем реагировать первыми".

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"Ежедневно мы обрабатываем тысячи подобных вызовов, но никто не знает, что ждет полицейских на месте. Мы готовы ко всему, и ценой собственной жизни защищаем наших граждан как в тылу, так и на передовой, - добавил глава Национальной полиции.

Николаевская областьполиция
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