Танкер "тіньового флоту" РФ ледь не спричинив екологічну катастрофу біля Фінляндії

Російське судно, яке входить до складу так званого "тіньового флоту", ледь не сів на мілину біля фінського узбережжя, що могло призвести до серйозної екологічної катастрофи.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на фінську Берегової охорони

Деталі: У Береговій охороні Фінляндії кажуть, що танкер з "тіньового флоту" минулого тижня був зафіксований у міжнародних водах поблизу маяка Калбодагрунд.

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"Судно прямувало на захід, що за десять хвилин могло привести його на мілину. Після того, як морський центр зв'язку повідомив судно про це по радіо, воно змінило курс і таким чином уникло мілини", – ідеться в повідомленні.

Як каже фінська Берегова охорона, якби танкер сів на мілину, "це могло б призвести до серйозної морської екологічної катастрофи".

Що передувало:

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