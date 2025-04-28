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Танкер "тіньового флоту" РФ ледь не спричинив екологічну катастрофу біля Фінляндії

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 28 квітня 2025, 20:29
Танкер тіньового флоту РФ ледь не спричинив екологічну катастрофу біля Фінляндії
Ілюстративне фото: Getty Images

Російське судно, яке входить до складу так званого "тіньового флоту", ледь не сів на мілину біля фінського узбережжя, що могло призвести до серйозної екологічної катастрофи.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на фінську Берегової охорони

Деталі: У Береговій охороні Фінляндії кажуть, що танкер з "тіньового флоту" минулого тижня був зафіксований у міжнародних водах поблизу маяка Калбодагрунд.

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"Судно прямувало на захід, що за десять хвилин могло привести його на мілину. Після того, як морський центр зв'язку повідомив судно про це по радіо, воно змінило курс і таким чином уникло мілини", – ідеться в повідомленні.

Як каже фінська Берегова охорона, якби танкер сів на мілину, "це могло б призвести до серйозної морської екологічної катастрофи".

Що передувало:

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  • Загалом протягом минулого тижня у Фінській затоці виявили кілька суден, що належать до "тіньового флоту".
  • Фінляндія вимагала рішучих кроків для протидії "тіньовому флоту" після серії інцидентів з пошкодженням підводних кабелів у Балтійському та Північному морях.
  • Раніше про жорсткі заходи проти суден, які перевозять російську нафту, попередили і в Естонії.

ФінляндіяРосія
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