Танкер "теневого флота" РФ едва не вызвал экологическую катастрофу возле Финляндии

Российское судно, которое входит в состав так называемого "теневого флота", едва не село на мель у финского побережья, что могло привести к серьезной экологической катастрофе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на финскую Береговую охрану

Детали: В Береговой охране Финляндии говорят, что танкер из "теневого флота" на прошлой неделе был зафиксирован в международных водах вблизи маяка Калбодагрунд.

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"Судно направлялось на запад, что через десять минут могло привести его на мель. После того, как морской центр связи сообщил судну об этом по радио, оно изменило курс и таким образом избежало мели", – говорится в сообщении.

Как говорит финская Береговая охрана, если бы танкер сел на мель, "это могло бы привести к серьезной морской экологической катастрофе".

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