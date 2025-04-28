Танкер "теневого флота" РФ едва не вызвал экологическую катастрофу возле Финляндии
Российское судно, которое входит в состав так называемого "теневого флота", едва не село на мель у финского побережья, что могло привести к серьезной экологической катастрофе.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на финскую Береговую охрану
Детали: В Береговой охране Финляндии говорят, что танкер из "теневого флота" на прошлой неделе был зафиксирован в международных водах вблизи маяка Калбодагрунд.
"Судно направлялось на запад, что через десять минут могло привести его на мель. После того, как морской центр связи сообщил судну об этом по радио, оно изменило курс и таким образом избежало мели", – говорится в сообщении.
Как говорит финская Береговая охрана, если бы танкер сел на мель, "это могло бы привести к серьезной морской экологической катастрофе".
Что предшествовало:
- В целом в течение прошлой недели в Финском заливе обнаружили несколько судов, принадлежащих к "теневому флоту".
- Финляндия требовала решительных шагов для противодействия "теневому флоту" после серии инцидентов с повреждением подводных кабелей в Балтийском и Северном морях.
- Ранее о жестких мерах против судов, перевозящих российскую нефть, предупредили и в Эстонии.