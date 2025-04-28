Україна запропонувала допомогу Іспанії, Португалії та Франції у подоланні блекаутів 

Запоріжжя у жовтні 2024 року. Ілюстративне фото: Getty Images

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга запропонував Іспанії, Португалії та Франції допомогу України у подоланні енергетичної кризи.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення МЗС в Telegram

Деталі: "Щойно зв'язався зі своїми колегами з Іспанії, Португалії та Франції, щоб запропонувати допомогу України після сьогоднішніх відключень електроенергії в Європі", – сказав Сибіга.

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Він звернув увагу на те, що Україна має в цьому великий досвід.

"Наші дипломати у відповідних країнах вже зв'язалися з урядами та очікують на перелік конкретних дій, які можуть бути вжиті. Ми залишатимемося в тісному контакті з нашими партнерами для подальшої координації", – додав глава МЗС.

Зазначимо, раніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що українська сторона готова надати допомогу Іспанії та Португалії для усунення наслідків масштабного відключення електроенергії.

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Нагадаємо, близько 12:30 за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.

Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя – розрахунки були можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро.

За даними португальського оператора мережі, причиною знеструмлення стало "рідкісне атмосферне явище".

Президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що у європейському блекауті "немає ознак кібератаки".



