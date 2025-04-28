Украина предложила помощь Испании, Португалии и Франции в преодолении блэкаутов
Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига предложил Испании, Португалии и Франции помощь Украины в преодолении энергетического кризиса.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение МИД в Telegram
Детали: "Только что связался со своими коллегами из Испании, Португалии и Франции, чтобы предложить помощь Украины после сегодняшних отключений электроэнергии в Европе", – сказал Сибига.
Он обратил внимание на то, что Украина имеет в этом большой опыт.
"Наши дипломаты в соответствующих странах уже связались с правительствами и ожидают перечень конкретных действий, которые могут быть приняты. Мы будем оставаться в тесном контакте с нашими партнерами для дальнейшей координации", – добавил глава МИД.
Отметим, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что украинская сторона готова оказать помощь Испании и Португалиидля устранения последствий масштабного отключения электроэнергии.
Напомним, около 12:30 по местному времени весь Иберийский полуостров – Испания, Португалия и отдельные районы Франции – остались без света.
Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни – расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, остановились поезда и метро.
По данным португальского оператора сети, причиной отключения электроэнергии стало "редкое атмосферное явление".
Президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что в европейском блэкауте "нет признаков кибератаки".