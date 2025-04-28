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Через російські обстріли Куп’янська постраждав чоловік

Тетяна ОлійникПонеділок, 28 квітня 2025, 21:15
Через російські обстріли Куп’янська постраждав чоловік
Фото - Харківська обласна прокуратура

Російська армія 28 квітня обстріляла Куп’янський район на Харківщині. Унаслідок одного з артилерійських ударів постраждав чоловік.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "Близько 15:40 російські військові здійснили артилерійський обстріл м. Купʼянськ. Пошкоджено будинок. 65-річний чоловік отримав поранення. У важкому стані постраждалого госпіталізували до лікарні".

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Деталі: Також внаслідок ударів по Куп’янську, Куп’янську-Вузловому та Ківшарівці за день пошкоджені приватні будинки, господарські будівлі та дев’ятиповерхівка.

російсько-українська війнаобстріл
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