Через російські обстріли Куп’янська постраждав чоловік
Понеділок, 28 квітня 2025, 21:15
Російська армія 28 квітня обстріляла Куп’янський район на Харківщині. Унаслідок одного з артилерійських ударів постраждав чоловік.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "Близько 15:40 російські військові здійснили артилерійський обстріл м. Купʼянськ. Пошкоджено будинок. 65-річний чоловік отримав поранення. У важкому стані постраждалого госпіталізували до лікарні".
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Деталі: Також внаслідок ударів по Куп’янську, Куп’янську-Вузловому та Ківшарівці за день пошкоджені приватні будинки, господарські будівлі та дев’ятиповерхівка.