Из-за российских обстрелов Купянска пострадал мужчина
Понедельник, 28 апреля 2025, 21:15
Российская армия 28 апреля обстреляла Купянский район на Харьковщине. В результате одного из артиллерийских ударов пострадал мужчина.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "Около 15:40 российские военные совершили артиллерийский обстрел г. Купянск. Поврежден дом. 65-летний мужчина получил ранения. В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали в больницу".
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Детали: Также в результате ударов по Купянску, Купянску-Узловому и Ковшаровке за день повреждены частные дома, хозяйственные постройки и девятиэтажка.