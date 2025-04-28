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Из-за российских обстрелов Купянска пострадал мужчина

Татьяна ОлейникПонедельник, 28 апреля 2025, 21:15
Из-за российских обстрелов Купянска пострадал мужчина
Фото - Харьковская областная прокуратура

Российская армия 28 апреля обстреляла Купянский район на Харьковщине. В результате одного из артиллерийских ударов пострадал мужчина.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "Около 15:40 российские военные совершили артиллерийский обстрел г. Купянск. Поврежден дом. 65-летний мужчина получил ранения. В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали в больницу".

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Детали: Также в результате ударов по Купянску, Купянску-Узловому и Ковшаровке за день повреждены частные дома, хозяйственные постройки и девятиэтажка.

российско-украинская войнаобстрел
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