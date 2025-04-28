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Трамп натякнув, що планує залишити на посаді шефа Пентагону

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникПонеділок, 28 квітня 2025, 21:39
Трамп натякнув, що планує залишити на посаді шефа Пентагону
Трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп вважає, що міністр оборони Піт Гегсет зможе "зібрати себе докупи", натякаючи, що планує залишити його на посаді глави Пентагону попри нещодавні скандали.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Американський президент розповів, що мав розмову із Гегсетом, а також висловив впевненість, що той зможе зібратися.

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"Я думаю, він зможе зібрати себе докупи. Я з ним говорив – позитивна розмова, але серйозна", – сказав він.

Як передає агентство, прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила журналістам у понеділок, 28 квітня, що Трамп "абсолютно впевнений у здатності міністра керувати Пентагоном". 

"Саме тому він і висунув його на цю посаду. Саме тому Сенат підтримав його кандидатуру", – сказала вона.

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Як відомо, у Білому домі заперечили можливе звільнення Гегсета після нового скандалу із Signal.

Нещодавно Reuters писало, що Гегсет поділився подробицями березневої атаки на єменських хуситів у ще одному груповому чаті Signal, куди входили його дружина, брат і особистий адвокат.

А NBC News писало, що глава Пентагону у боротьбі за збереження своєї посади на тлі безлічі повідомлень про його поведінку і внутрішні розбірки в оборонному відомстві почав поводитися "непередбачувано" і відчуває "невпевненість".

Деталі читайте у статті: Пентагон, що загрожує Трампу: чи призведуть скандали з міністром оборони США до його відставки.

ТрампСША
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