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Трамп намекнул, что планирует оставить на посту шефа Пентагона

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникПонедельник, 28 апреля 2025, 21:39
Трамп намекнул, что планирует оставить на посту шефа Пентагона
Трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп считает, что министр обороны Пит Хэгсет сможет "собрать себя в кучу", намекая, что планирует оставить его на посту главы Пентагона, несмотря на недавние скандалы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Американский президент рассказал, что беседовал с Хэгсетом, а также выразил уверенность, что тот сможет собраться.

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"Я думаю, он сможет собраться. Я с ним разговаривал – разговор был позитивный, но серьезный", – сказал он.

Как передает агентство, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила журналистам в понедельник, 28 апреля, что Трамп "абсолютно уверен в способности министра руководить Пентагоном".

"Именно поэтому он и выдвинул его на эту должность. Именно поэтому Сенат поддержал его кандидатуру", – сказала она

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Как известно, в Белом доме отрицают возможное увольнение Хэгсета после нового скандала с Signal.

Недавно Reuters писало, что Хэгсет поделился подробностями мартовской атаки на йеменских хуситов в еще одном групповом чате Signal, куда входили его жена, брат и личный адвокат

А NBC News писало, что глава Пентагона в борьбе за сохранение своей должности на фоне множества сообщений о его поведении и внутренних разборках в оборонном ведомстве начал вести себя "непредсказуемо" и испытывает "неуверенность"

Детали читайте в статье: Пентагон, угрожающий Трампу: приведут ли скандалы с министром обороны США к его отставке

ТрампСША
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