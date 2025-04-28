Слідство.Інфо: Шмигаль не задекларував автівку дружини преміумкласу

Журналісти "Слідства.Інфо" з'ясували, що дружина прем’єр-міністра Дениса Шмигаля – Катерина має автівку преміумкласу, якої немає в декларації її чоловіка.

Джерело: "Слідство.Інфо"

Деталі: Журналісти з’ясували, що автівка Range Rover Sport 2022 року тричі перевищувала швидкість неподалік від помешкання сімʼї премʼєр-міністра у Львові.

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Також вони зафіксували це авто припарковане на подвірʼї сімʼї Дениса Шмигаля.

фото автівки з-за паркану - слідство.інфо

Зареєстроване авто на новостворену фірму Катерини Шмигаль "КАДіС УА".

Торік цей Range Rover продавали за 84 500 доларів США.

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Новостворена фірма відображена у декларації премʼєр-міністра, а от записана на неї автівка – ні. Згідно з декларацією Шмигаля, іншого авто у подружжя немає.

Аналітикиня Центру протидії корупції Антоніна Волкотруб заявила журналістам, що у цьому випадку варто показати авто в декларації.

Сама родина Шмигалів не відповіла журналістам на запитання про незадекларовану автівку.