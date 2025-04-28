Слідство.Інфо: Шмигаль не задекларував автівку дружини преміумкласу
Журналісти "Слідства.Інфо" з'ясували, що дружина прем’єр-міністра Дениса Шмигаля – Катерина має автівку преміумкласу, якої немає в декларації її чоловіка.
Джерело: "Слідство.Інфо"
Деталі: Журналісти з’ясували, що автівка Range Rover Sport 2022 року тричі перевищувала швидкість неподалік від помешкання сімʼї премʼєр-міністра у Львові.
Також вони зафіксували це авто припарковане на подвірʼї сімʼї Дениса Шмигаля.
Зареєстроване авто на новостворену фірму Катерини Шмигаль "КАДіС УА".
Торік цей Range Rover продавали за 84 500 доларів США.
Новостворена фірма відображена у декларації премʼєр-міністра, а от записана на неї автівка – ні. Згідно з декларацією Шмигаля, іншого авто у подружжя немає.
Аналітикиня Центру протидії корупції Антоніна Волкотруб заявила журналістам, що у цьому випадку варто показати авто в декларації.
Сама родина Шмигалів не відповіла журналістам на запитання про незадекларовану автівку.