Слідство.Інфо: Шмыгаль не задекларировал машину жены премиум-класса
Журналисты "Слідства.Інфо" выяснили, что жена премьер-министра Дениса Шмыгаля – Екатерина имеет машину премиум-класса, которой нет в декларации ее мужа.
Источник: "Слідство.Інфо"
Детали: Журналисты выяснили, что автомобиль Range Rover Sport 2022 года трижды превышал скорость неподалеку от дома семьи премьер-министра во Львове.
Также они зафиксировали это авто припаркованное во дворе семьи Дениса Шмыгаля.
Зарегистрировано авто на новосозданную фирму Екатерины Шмыгаль "КАДиС УА".
В прошлом году этот Range Rover продавали за 84 500 долларов США.
Вновь созданная фирма отражена в декларации премьер-министра, а вот записанная на нее машина - нет. Согласно декларации Шмыгаля, другого авто у супругов нет.
Аналитик Центра противодействия коррупции Антонина Волкотруб заявила журналистам, что в этом случае стоит показать авто в декларации.
Сама семья Шмыгалей не ответила журналистам на вопрос о незадекларированной машине.