Слідство.Інфо: Шмыгаль не задекларировал машину жены премиум-класса

Журналисты "Слідства.Інфо" выяснили, что жена премьер-министра Дениса Шмыгаля – Екатерина имеет машину премиум-класса, которой нет в декларации ее мужа.

Источник: "Слідство.Інфо"

Детали: Журналисты выяснили, что автомобиль Range Rover Sport 2022 года трижды превышал скорость неподалеку от дома семьи премьер-министра во Львове.

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Также они зафиксировали это авто припаркованное во дворе семьи Дениса Шмыгаля.

фото автомобиля - слідство. інфо

Зарегистрировано авто на новосозданную фирму Екатерины Шмыгаль "КАДиС УА".

В прошлом году этот Range Rover продавали за 84 500 долларов США.

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Вновь созданная фирма отражена в декларации премьер-министра, а вот записанная на нее машина - нет. Согласно декларации Шмыгаля, другого авто у супругов нет.

Аналитик Центра противодействия коррупции Антонина Волкотруб заявила журналистам, что в этом случае стоит показать авто в декларации.

Сама семья Шмыгалей не ответила журналистам на вопрос о незадекларированной машине.