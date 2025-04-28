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Слідство.Інфо: Шмыгаль не задекларировал машину жены премиум-класса

Татьяна ОлейникПонедельник, 28 апреля 2025, 22:58
Слідство.Інфо: Шмыгаль не задекларировал машину жены премиум-класса
Фото - слідство.інфо

Журналисты "Слідства.Інфо" выяснили, что жена премьер-министра Дениса Шмыгаля – Екатерина имеет машину премиум-класса, которой нет в декларации ее мужа.

Источник: "Слідство.Інфо"

Детали: Журналисты выяснили, что автомобиль Range Rover Sport 2022 года трижды превышал скорость неподалеку от дома семьи премьер-министра во Львове.

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Также они зафиксировали это авто припаркованное во дворе семьи Дениса Шмыгаля.

 
фото автомобиля - слідство. інфо

Зарегистрировано авто на новосозданную фирму Екатерины Шмыгаль "КАДиС УА".

В прошлом году этот Range Rover продавали за 84 500 долларов США.

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Вновь созданная фирма отражена в декларации премьер-министра, а вот записанная на нее машина - нет. Согласно декларации Шмыгаля, другого авто у супругов нет.

Аналитик Центра противодействия коррупции Антонина Волкотруб заявила журналистам, что в этом случае стоит показать авто в декларации.

Сама семья Шмыгалей не ответила журналистам на вопрос о незадекларированной машине.

премьердекларации
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