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Генштаб: На Курщині від початку доби відбулось 14 зіткнень

Тетяна ОлійникПонеділок, 28 квітня 2025, 23:22
Генштаб: На Курщині від початку доби відбулось 14 зіткнень
Фото ілюстративне - росзмі

Від початку доби на фронті відбулось 133 зіткнення, зокрема 14 – на Курському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 28 квітня

Дослівно: "З початку доби відбулося 133 бойових зіткнення, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 80 авіаційних ударів, застосувавши 112 керованих авіаційних бомб, 1103 удари дронами-камікадзе, здійснив 4296 артилерійських обстрілів".

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Деталі: Вісім штурмових дій противника відбулися у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та Малої Шапківки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районі Загризового, Кіндрашівки, Петропавлівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог 16 разів атакував, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Катеринівка, Нове, Колодязі та в напрямку Липового, Зеленої Долини й Нового Миру.

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На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили три атаки поблизу Івано-Дар’ївки та в бік населених пунктів Григорівка й Верхньокам’янське. Ще три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили сім ворожих спроб просунутися вперед у напрямку Маркового та поблизу Часового Яру й Білої Гори.

Ворог 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку у районах Торецька, Дружби та в бік Диліївки й Дачного.

Впродовж дня на Покровському напрямку агресор здійснив 52 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Сухий Яр, Малинівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Котлярівка, Срібне, Андріївка та в бік Покровська, Старої Миколаївки, Олександрополя, Новопавлівки, Богданівки.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 21 атаку противника у районах населених пунктів Привільне, Костянтинопіль, Вільне Поле та в бік Одрадного, Багатиря, Шевченка.

На Гуляйпільському напрямку авіаційного удару зазнав населений пункт Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення, противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Щербаки, Степове та Лобкове.

На Придніпровському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень із противником.

Чотирнадцять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку. Протягом доби ворог здійснив 228 артилерійських обстрілів, зокрема один – із застосуванням реактивної системи залпового вогню, завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 18 керованих бомб.

ГенштабКурська область війнабойові дії
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