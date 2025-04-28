Генштаб: На Курщине с начала суток произошло 14 столкновений

С начала суток на фронте состоялось 133 столкновения, в том числе 14 – на Курском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 28 апреля

Дословно: "С начала суток произошло 133 боевых столкновения, противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 80 авиационных ударов, применив 112 управляемых авиационных бомб, 1103 удара дронами-камикадзе, совершил 4296 артиллерийских обстрелов".

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Детали: Восемь штурмовых действий противника состоялись в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и Малой Шапковки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении противник шесть раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Загрызово, Кондрашовки, Петропавловки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг 16 раз атаковал, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Екатериновка, Новое, Колодязи и в направлении Липового, Зеленой Долины и Нового Мира.

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На Северском направлении наши воины успешно остановили три атаки вблизи Ивано-Дарьевки и в сторону населенных пунктов Григорьевка и Верхнекаменское. Еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили семь вражеских попыток продвинуться вперед в направлении Марково и вблизи Часового Яра и Белой Горы.

Враг 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Торецка, Дружбы и в сторону Дилиевки и Дачного.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 52 штурмовые и наступательные действия в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Сухой Яр, Малиновка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Надиевка, Троицкое, Котляровка, Серебряное, Андреевка и в сторону Покровска, Старой Николаевки, Александрополя, Новопавловки, Богдановки.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 21 атаку противника в районах населенных пунктов Привольное, Константинополь, Вольное Поле и в сторону Одрадного, Багатира, Шевченко.

На Гуляйпольском направлении авиационному удару подвергся населенный пункт Гуляйполе.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения, противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное и Лобково.

На Приднепровском направлении произошло пять боестолкновений с противником.

Четырнадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении. В течение суток враг совершил 228 артиллерийских обстрелов, в том числе один – с применением реактивной системы залпового огня, нанес 12 авиационных ударов, сбросив 18 управляемых бомб.