У Києві та області ППО працює по ворожих дронах
Вівторок, 29 квітня 2025, 00:44
У ніч на 29 квітня у Києві та області працювали сили ППО по ворожих безпілотниках.
Джерело: Київська ОВА, керівник КМВА Тимур Ткаченко
Дослівно: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО".
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Деталі: На Київщині повітряну тривогу через загрозу російських дронів оголосили о 00:12.
Оновлено: О 00:46 у Києві оголосили повітряну тривогу.
У деяких районах столиці було чути вибухи до і після оголошення повітряної тривоги.
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О 00:56 Ткаченко повідомив про роботу ППО у столиці.