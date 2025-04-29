У Києві та області ППО працює по ворожих дронах

У ніч на 29 квітня у Києві та області працювали сили ППО по ворожих безпілотниках.

Джерело: Київська ОВА, керівник КМВА Тимур Ткаченко

Дослівно: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО".

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Деталі: На Київщині повітряну тривогу через загрозу російських дронів оголосили о 00:12.

Оновлено: О 00:46 у Києві оголосили повітряну тривогу.

У деяких районах столиці було чути вибухи до і після оголошення повітряної тривоги.

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О 00:56 Ткаченко повідомив про роботу ППО у столиці.