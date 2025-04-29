В Киеве и области ПВО работает по вражеским дронам

В ночь на 29 апреля в Киеве и области работали силы ПВО по вражеским беспилотникам.

Источник: Киевская ОВА, руководитель КГВА Тимур Ткаченко

Дословно: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО".

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Детали: На Киевщине воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов объявили в 00:12.

Обновлено: В 00:46 в Киеве объявили воздушную тревогу.

В некоторых районах столицы были слышны взрывы до и после объявления воздушной тревоги.

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В 00:56 Ткаченко сообщил о работе ПВО в столице.

В 1:25 Ткаченко информировал, что "в Деснянском районе зафиксировано падение обломков".