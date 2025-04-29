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Bloomberg: Індія купить у Франції винищувачі Rafale на заміну радянським МіГ-29К

Степан ГафткоВівторок, 29 квітня 2025, 02:42
Bloomberg: Індія купить у Франції винищувачі Rafale на заміну радянським МіГ-29К
Винищувач Rafale, фото з Вікіпедії

Індія уклала угоду з Францією на придбання 26 винищувачів Rafale, які замінять застарілі російські МіГ-29К, що базуються авіаносці INS Vikramaditya.

Джерело: Bloomberg з посиланням на представника Міноборони Індії

Деталі: Як повідомляє Bloomberg, Індія підписала угоду з Францією на постачання 26 палубних винищувачів Rafale. Ця угода має зміцнити військово-морські сили Індії та розширити можливості спостереження в Індійському океані.

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Вартість контракту склала близько 640 мільярдів рупій, або 7,4 мільярда доларів. Угода передбачає постачання 22 одномісних бойових літаків і чотирьох двомісних навчально-тренувальних версій. 

Також Франція надасть технічне обслуговування для 36 винищувачів Rafale, які Індія закупила для своїх Повітряних сил ще у 2016 році.

У матеріалі Bloomberg йдеться про те, що нові літаки будуть базуватися на вітчизняному авіаносці ВМС Індії INS Vikrant. Зараз на другому авіаносці країни, INS Vikramaditya, служать старі російські винищувачі МіГ-29К, які вже потребують заміни.

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За інформацією видання, придбання французьких Rafale значно посилить позиції Індії на тлі зростаючого суперництва з Китаєм у стратегічно важливому регіоні Індійського океану, де проходять основні міжнародні торгові маршрути.

ІндіявинищувачіФранція
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