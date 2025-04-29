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Bloomberg: Индия купит у Франции истребители Rafale на замену советским МиГ-29К

Степан ГафткоВторник, 29 апреля 2025, 02:42
Bloomberg: Индия купит у Франции истребители Rafale на замену советским МиГ-29К
Истребитель Rafale, фото из Википедии

Индия заключила соглашение с Францией на приобретение 26 истребителей Rafale, которые заменят устаревшие российские МиГ-29К, базирующиеся на авианосце INS Vikramaditya.

Источник: Bloomberg со ссылкой на представителя Минобороны Индии

Детали: Как сообщает Bloomberg, Индия подписала соглашение с Францией на поставку 26 палубных истребителей Rafale. Это соглашение должно укрепить военно-морские силы Индии и расширить возможности наблюдения в Индийском океане.

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Стоимость контракта составила около 640 миллиардов рупий, или 7,4 миллиарда долларов. Соглашение предусматривает поставку 22 одноместных боевых самолетов и четырех двухместных учебно-тренировочных версий. 

Также Франция предоставит техническое обслуживание для 36 истребителей Rafale, которые Индия закупила для своих Воздушных сил еще в 2016 году.

В материале Bloomberg говорится о том, что новые самолеты будут базироваться на отечественном авианосце ВМС Индии INS Vikrant. Сейчас на втором авианосце страны, INS Vikramaditya, служат старые российские истребители МиГ-29К, которые уже нуждаются в замене.

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По информации издания, приобретение французских Rafale значительно усилит позиции Индии на фоне растущего соперничества с Китаем в стратегически важном регионе Индийского океана, где проходят основные международные торговые маршруты.

ИндияистребителиФранция
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