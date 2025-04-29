Демократ вніс до Конгресу статті про імпічмент Трампа
28 квітня конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар оголосив, що подав до Палати представників США статті про імпічмент президента Дональда Трампа.
Джерело: допис Танедара у соцмережі Х
Пряма мова: "Я вніс статті про імпічмент президента Трампа. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не бореться за Америку. Він руйнує це і ставить під загрозу нашу демократію".
Деталі: Конгресмен Танедар повідомив, що подав сім статей про імпічмент Дональду Трампу, звинувативши його в різних серйозних порушеннях.
I have introduced articles of impeachment against President Trump.— Congressman Shri Thanedar (@RepShriThanedar) April 28, 2025
When Trump ignores the Constitution, Congress, and the courts, he is not “fighting for America.”
He is tearing it down and endangering our democracy. pic.twitter.com/40iBTZKjkC
Серед них – депортація Кілмара Абреґо Ґарсії, чоловіка, якого, за словами Танедара, помилково відправили до Сальвадору.
Також він звинувачує Трампа в незаконному скороченні фінансування деяких урядових відомств через Департамент ефективності уряду (DOGE), без дозволу Конгресу.
Танедар додав, що серед причин для імпічменту – агресивна тарифна політика Трампа, яка, за його словами, негативно вплинула на міжнародну економіку, тиск на журналістів, порушення Першої поправки до Конституції США (яка гарантує свободу слова), хабарництво та втручання в роботу судової системи, а також незаконний збір особистої інформації громадян.
"Стаття сьома – тиранічне перевищення повноважень. Трамп намагається сконцентрувати необмежену владу і зруйнувати конституційні межі президентства. В нашій країні президенти, а не королі. Це не просто проступок – це проступок, що підпадає під імпічмент", – сказав Танедар.