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Демократ вніс до Конгресу статті про імпічмент Трампа

Степан ГафткоВівторок, 29 квітня 2025, 04:31
Демократ вніс до Конгресу статті про імпічмент Трампа
Фото: скриншот з відео

28 квітня конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар оголосив, що подав до Палати представників США статті про імпічмент президента Дональда Трампа. 

Джерело: допис Танедара у соцмережі Х

Пряма мова: "Я вніс статті про імпічмент президента Трампа. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не бореться за Америку. Він руйнує це і ставить під загрозу нашу демократію".

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Деталі: Конгресмен Танедар повідомив, що подав сім статей про імпічмент Дональду Трампу, звинувативши його в різних серйозних порушеннях. 

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Серед них – депортація Кілмара Абреґо Ґарсії, чоловіка, якого, за словами Танедара, помилково відправили до Сальвадору. 

Також він звинувачує Трампа в незаконному скороченні фінансування деяких урядових відомств через Департамент ефективності уряду (DOGE), без дозволу Конгресу.

Танедар додав, що серед причин для імпічменту – агресивна тарифна політика Трампа, яка, за його словами, негативно вплинула на міжнародну економіку, тиск на журналістів, порушення Першої поправки до Конституції США (яка гарантує свободу слова), хабарництво та втручання в роботу судової системи, а також незаконний збір особистої інформації громадян.

"Стаття сьома – тиранічне перевищення повноважень. Трамп намагається сконцентрувати необмежену владу і зруйнувати конституційні межі президентства. В нашій країні президенти, а не королі. Це не просто проступок – це проступок, що підпадає під імпічмент", – сказав Танедар.

ТрампімпічментСША
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