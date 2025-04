Демократ вніс до Конгресу статті про імпічмент Трампа

28 квітня конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар оголосив, що подав до Палати представників США статті про імпічмент президента Дональда Трампа.

Джерело: допис Танедара у соцмережі Х

Пряма мова: "Я вніс статті про імпічмент президента Трампа. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не бореться за Америку. Він руйнує це і ставить під загрозу нашу демократію".

Деталі: Конгресмен Танедар повідомив, що подав сім статей про імпічмент Дональду Трампу, звинувативши його в різних серйозних порушеннях.

I have introduced articles of impeachment against President Trump.



When Trump ignores the Constitution, Congress, and the courts, he is not “fighting for America.”



He is tearing it down and endangering our democracy. pic.twitter.com/40iBTZKjkC