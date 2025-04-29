Демократ вніс до Конгресу статті про імпічмент Трампа

28 квітня конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар оголосив, що подав до Палати представників США статті про імпічмент президента Дональда Трампа.

Джерело: допис Танедара у соцмережі Х

Пряма мова: "Я вніс статті про імпічмент президента Трампа. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не бореться за Америку. Він руйнує це і ставить під загрозу нашу демократію".

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Деталі: Конгресмен Танедар повідомив, що подав сім статей про імпічмент Дональду Трампу, звинувативши його в різних серйозних порушеннях.

I have introduced articles of impeachment against President Trump.



When Trump ignores the Constitution, Congress, and the courts, he is not “fighting for America.”



He is tearing it down and endangering our democracy. pic.twitter.com/40iBTZKjkC — Congressman Shri Thanedar (@RepShriThanedar) April 28, 2025

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Серед них – депортація Кілмара Абреґо Ґарсії, чоловіка, якого, за словами Танедара, помилково відправили до Сальвадору.

Також він звинувачує Трампа в незаконному скороченні фінансування деяких урядових відомств через Департамент ефективності уряду (DOGE), без дозволу Конгресу.

Танедар додав, що серед причин для імпічменту – агресивна тарифна політика Трампа, яка, за його словами, негативно вплинула на міжнародну економіку, тиск на журналістів, порушення Першої поправки до Конституції США (яка гарантує свободу слова), хабарництво та втручання в роботу судової системи, а також незаконний збір особистої інформації громадян.

"Стаття сьома – тиранічне перевищення повноважень. Трамп намагається сконцентрувати необмежену владу і зруйнувати конституційні межі президентства. В нашій країні президенти, а не королі. Це не просто проступок – це проступок, що підпадає під імпічмент", – сказав Танедар.