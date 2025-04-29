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Демократ внес в Конгресс статьи об импичменте Трампа

Степан ГафткоВторник, 29 апреля 2025, 04:31
Демократ внес в Конгресс статьи об импичменте Трампа
Фото: скриншот с видео

28 апреля конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар объявил, что подал в Палату представителей США статьи об импичменте президента Дональда Трампа. 

Источник: сообщение Танедара в соцсети Х

Прямая речь: "Я внес статьи об импичменте президента Трампа. Когда Трамп игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не борется за Америку. Он разрушает это и ставит под угрозу нашу демократию".

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Детали: Конгрессмен Танедар сообщил, что подал семь статей об импичменте Дональду Трампу, обвинив его в различных серьезных нарушениях. 

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Среди них – депортация Килмара Абрего Гарсии, мужчины, которого, по словам Танедара, ошибочно отправили в Сальвадор. 

Также он обвиняет Трампа в незаконном сокращении финансирования некоторых правительственных ведомств через Департамент эффективности правительства (DOGE), без разрешения Конгресса.

Танедар добавил, что среди причин для импичмента – агрессивная тарифная политика Трампа, которая, по его словам, негативно повлияла на международную экономику, давление на журналистов, нарушение Первой поправки к Конституции США (которая гарантирует свободу слова), взяточничество и вмешательство в работу судебной системы, а также незаконный сбор личной информации граждан.

"Статья седьмая – тираническое превышение полномочий. Трамп пытается сконцентрировать неограниченную власть и разрушить конституционные границы президентства. В нашей стране президенты, а не короли. Это не просто проступок – это проступок, подпадающий под импичмент", – сказал Танедар.

ТрампимпичментСША
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