Демократ внес в Конгресс статьи об импичменте Трампа

28 апреля конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар объявил, что подал в Палату представителей США статьи об импичменте президента Дональда Трампа.

Источник: сообщение Танедара в соцсети Х

Прямая речь: "Я внес статьи об импичменте президента Трампа. Когда Трамп игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не борется за Америку. Он разрушает это и ставит под угрозу нашу демократию".

Детали: Конгрессмен Танедар сообщил, что подал семь статей об импичменте Дональду Трампу, обвинив его в различных серьезных нарушениях.

