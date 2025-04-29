Демократ внес в Конгресс статьи об импичменте Трампа
28 апреля конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар объявил, что подал в Палату представителей США статьи об импичменте президента Дональда Трампа.
Источник: сообщение Танедара в соцсети Х
Прямая речь: "Я внес статьи об импичменте президента Трампа. Когда Трамп игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не борется за Америку. Он разрушает это и ставит под угрозу нашу демократию".
Детали: Конгрессмен Танедар сообщил, что подал семь статей об импичменте Дональду Трампу, обвинив его в различных серьезных нарушениях.
I have introduced articles of impeachment against President Trump.— Congressman Shri Thanedar (@RepShriThanedar) April 28, 2025
When Trump ignores the Constitution, Congress, and the courts, he is not “fighting for America.”
He is tearing it down and endangering our democracy. pic.twitter.com/40iBTZKjkC
Среди них – депортация Килмара Абрего Гарсии, мужчины, которого, по словам Танедара, ошибочно отправили в Сальвадор.
Также он обвиняет Трампа в незаконном сокращении финансирования некоторых правительственных ведомств через Департамент эффективности правительства (DOGE), без разрешения Конгресса.
Танедар добавил, что среди причин для импичмента – агрессивная тарифная политика Трампа, которая, по его словам, негативно повлияла на международную экономику, давление на журналистов, нарушение Первой поправки к Конституции США (которая гарантирует свободу слова), взяточничество и вмешательство в работу судебной системы, а также незаконный сбор личной информации граждан.
"Статья седьмая – тираническое превышение полномочий. Трамп пытается сконцентрировать неограниченную власть и разрушить конституционные границы президентства. В нашей стране президенты, а не короли. Это не просто проступок – это проступок, подпадающий под импичмент", – сказал Танедар.