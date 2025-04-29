Демократ внес в Конгресс статьи об импичменте Трампа

28 апреля конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар объявил, что подал в Палату представителей США статьи об импичменте президента Дональда Трампа.

Источник: сообщение Танедара в соцсети Х

Прямая речь: "Я внес статьи об импичменте президента Трампа. Когда Трамп игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не борется за Америку. Он разрушает это и ставит под угрозу нашу демократию".

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Детали: Конгрессмен Танедар сообщил, что подал семь статей об импичменте Дональду Трампу, обвинив его в различных серьезных нарушениях.

I have introduced articles of impeachment against President Trump.



When Trump ignores the Constitution, Congress, and the courts, he is not “fighting for America.”



He is tearing it down and endangering our democracy. pic.twitter.com/40iBTZKjkC — Congressman Shri Thanedar (@RepShriThanedar) April 28, 2025

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Среди них – депортация Килмара Абрего Гарсии, мужчины, которого, по словам Танедара, ошибочно отправили в Сальвадор.

Также он обвиняет Трампа в незаконном сокращении финансирования некоторых правительственных ведомств через Департамент эффективности правительства (DOGE), без разрешения Конгресса.

Танедар добавил, что среди причин для импичмента – агрессивная тарифная политика Трампа, которая, по его словам, негативно повлияла на международную экономику, давление на журналистов, нарушение Первой поправки к Конституции США (которая гарантирует свободу слова), взяточничество и вмешательство в работу судебной системы, а также незаконный сбор личной информации граждан.

"Статья седьмая – тираническое превышение полномочий. Трамп пытается сконцентрировать неограниченную власть и разрушить конституционные границы президентства. В нашей стране президенты, а не короли. Это не просто проступок – это проступок, подпадающий под импичмент", – сказал Танедар.