Винищувач ВМС США впав у море з авіаносця USS Harry S. Truman і затонув – CNN

Під час різкого маневру авіаносця USS Harry S. Truman для уникнення атаки хуситів 28 квітня винищувач F/A-18 Super Hornet впав за борт судна і потонув у Червоному морі.

Джерело: CNN з посиланням на повiдомлення ВМС США

Дослівно ВМС: "F/A-18E буксирувався в ангар, коли екіпаж втратив керування літаком. Винищувач та тягач впали за борт. Моряки, які буксирували літак, вжили негайних заходів, щоб відійти від нього, перш ніж він упаде за борт. Триває розслідування".

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Деталі: Як повідомляє CNN, 28 квітня хусити заявили, що атакували американський авіаносець у Червоному морі безпілотниками та ракетами. Це сталося на фоні масштабної операції США проти угруповання.

Під час інциденту з авіаносця USS Harry S. Truman у море впав винищувач F/A-18 Super Hornet. За словами американських чиновників, корабель був змушений різко змінити курс, щоб уникнути обстрілу, внаслідок маневру літак опинився за бортом і затонув. Вартість одного такого винищувача перевищує 60 мільйонів доларів.

У ВМС США підкреслили, що на момент події ударна група "Трумена" перебувала в Червоному морі та продовжувала виконувати бойові завдання.

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У матеріалі CNN зазначається, що це не перший інцидент із авіаносцем. У лютому "Трумен" зіткнувся з торговельним судном біля берегів Єгипту, хоча постраждалих тоді не було.

А в грудні 2024 року ще один F/A-18 з цього авіаносця був випадково збитий американським есмінцем "Геттісберг" під час навчань у Червоному морі – обидва пілоти встигли катапультуватися і вижили.