Истребитель ВМС США упал в море с авианосца USS Harry S. Truman и утонул – CNN

Во время резкого маневра авианосца USS Harry S. Truman для избежания атаки хуситов 28 апреля истребитель F/A-18 Super Hornet упал за борт судна и утонул в Красном море.

Источник: CNN со ссылкой на сообщение ВМС США

Дословно ВМС: "F/A-18E буксировался в ангар, когда экипаж потерял управление самолетом. Истребитель и тягач упали за борт. Моряки, которые буксировали самолет, приняли немедленные меры, чтобы отойти от него, прежде чем он упадет за борт. Продолжается расследование".

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Детали: Как сообщает CNN, 28 апреля хуситы заявили, что атаковали американский авианосец в Красном море беспилотниками и ракетами. Это произошло на фоне масштабной операции США против группировки.

Во время инцидента с авианосца USS Harry S. Truman в море упал истребитель F/A-18 Super Hornet. По словам американских чиновников, корабль был вынужден резко изменить курс, чтобы избежать обстрела, и в результате маневра самолет оказался за бортом и затонул. Стоимость одного такого истребителя превышает 60 миллионов долларов.

В ВМС США подчеркнули, что на момент происшествия ударная группа "Трумэна" находилась в Красном море и продолжала выполнять боевые задачи.

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В материале CNN отмечается, что это не первый инцидент с авианосцем. В феврале "Трумэн" столкнулся с торговым судном у берегов Египта, хотя пострадавших тогда не было.

А в декабре 2024 года еще один F/A-18 с этого авианосца был случайно сбит американским эсминцем "Геттисберг" во время учений в Красном море – оба пилота успели катапультироваться и выжили.