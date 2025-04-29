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Прем’єр Канади після перемоги його партії заявив, що старим відносинам зі США настав кінець

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 29 квітня 2025, 10:03
Прем’єр Канади після перемоги його партії заявив, що старим відносинам зі США настав кінець
Марк Карні. Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні виступив в Оттаві з першою заявою після перемоги його Ліберальної партії на парламентських виборах. У своїй промові він торкнувся відносин Канади зі США, які погіршились після скандальних заяв президента Дональда Трампа про "51-й штат", а також розв’язаної ним тарифної війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова Карні: "Нашим старим відносинам зі Сполученими Штатами, засновані на неухильному поглибленні інтеграції, настав кінець. Система відкритої світової торгівлі, заснована на Сполучених Штатах, система, на яку Канада покладалася з часів Другої світової війни, система, яка, хоча й не ідеальна, допомагала забезпечити процвітання нашої країни протягом десятиліть, закінчилася".

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Він назвав поточну ситуацію "трагедією", однак додав, що "такою є наша нова реальність".

Карні сказав, що найближчі місяці будуть складними і потребуватимуть жертв.

Передісторія:

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  • Кілька місяців тому консерватори були беззаперечними лідерами опитувань, проте відставка Джастіна Трюдо як лідера лібералів, у поєднанні з новим викликом для країни – нападками на Канаду від президента США Дональда Трампа – змінили ситуацію.
  • Трамп на початку дня виборів знову заявив, що Канада "має стати 51-м штатом". 

Детальніше про це – у статті Опір Трампу та підтримка України: про що дискутує Канада напередодні дострокових виборів

КанадаСША
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