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Премьер Канады после победы его партии заявил, что старым отношениям с США пришел конец

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловВторник, 29 апреля 2025, 10:03
Премьер Канады после победы его партии заявил, что старым отношениям с США пришел конец
Марк Карни Фото: Getty Images

Премьер-министр Канады Марк Карни выступил в Оттаве с первым заявлением после победы его Либеральной партии на парламентских выборах. В своей речи он коснулся отношений Канады с США, которые ухудшились после скандальных заявлений президента Дональда Трампа о "51-м штате", а также развязанной им тарифной войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь Карни: "Нашим старым отношениям с Соединенными Штатами, основанные на неуклонном углублении интеграции, пришел конец. Система открытой мировой торговли, основанная на Соединенных Штатах, система, на которую Канада полагалась со времен Второй мировой войны, система, которая, хотя и не идеальная, помогала обеспечить процветание нашей страны в течение десятилетий, закончилась".

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Он назвал текущую ситуацию "трагедией", однако добавил, что "такова наша новая реальность".

Карни сказал, что ближайшие месяцы будут сложными и потребуют жертв.

Предыстория:

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  • Несколько месяцев назад консерваторы были безоговорочными лидерами опросов, однако отставка Джастина Трюдо как лидера либералов, в сочетании с новым вызовом для страны – нападками на Канаду от президента США Дональда Трампа – изменили ситуацию.
  • Трамп в начале дня выборов снова заявил, что Канада "должна стать 51-м штатом".

КанадаСША
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