Премьер Канады после победы его партии заявил, что старым отношениям с США пришел конец

Премьер-министр Канады Марк Карни выступил в Оттаве с первым заявлением после победы его Либеральной партии на парламентских выборах. В своей речи он коснулся отношений Канады с США, которые ухудшились после скандальных заявлений президента Дональда Трампа о "51-м штате", а также развязанной им тарифной войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь Карни: "Нашим старым отношениям с Соединенными Штатами, основанные на неуклонном углублении интеграции, пришел конец. Система открытой мировой торговли, основанная на Соединенных Штатах, система, на которую Канада полагалась со времен Второй мировой войны, система, которая, хотя и не идеальная, помогала обеспечить процветание нашей страны в течение десятилетий, закончилась".

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Он назвал текущую ситуацию "трагедией", однако добавил, что "такова наша новая реальность".

Карни сказал, что ближайшие месяцы будут сложными и потребуют жертв.

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