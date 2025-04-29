"Фейк і брехня": Трамп обурився через опитування про падіння свого рейтингу

Президент США Дональд Трамп заявив, що опитування ЗМІ щодо його рейтингу є "фейковими", і наголосив, що його адміністрація працює "краще, ніж будь-коли".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Трампа у своїй соцмережі Truth Social

Деталі: Американський президент не уточнив, які саме публікації з опитуваннями обурили його.

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Однак нещодавно телеканал CNN опублікував дані опитування, які показали, що підтримка Трампа з наближенням 100 днів його другого терміну вже нижча, ніж у всіх його попередників протягом останніх 70 років.

"Опитування брехливих ЗМІ, як і самі ці фейкові новини, є фейком! Ми чудово справляємося, краще, ніж будь-коли раніше", – написав Трамп.

Варто зазначити, що згідно з результатами опитування Reuters/Ipsos, рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому.

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