Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Фейк и ложь": Трамп возмутился из-за опроса о падении своего рейтинга

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцВторник, 29 апреля 2025, 10:13
Фейк и ложь: Трамп возмутился из-за опроса о падении своего рейтинга
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что опросы СМИ относительно его рейтинга являются "фейковыми", и подчеркнул, что его администрация работает "лучше, чем когда-либо".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Трампа в своей соцсети Truth Social

Детали: Американский президент не уточнил, какие именно публикации с опросами возмутили его.

Реклама:

Однако недавно телеканал CNN опубликовал данные опроса, которые показали, что поддержка Трампа с приближением 100 дней его второго срока уже ниже, чем у всех его предшественников в течение последних 70 лет.

"Опрос лживых СМИ, как и сами эти фейковые новости, является фейком! Мы прекрасно справляемся, лучше, чем когда-либо прежде", – написал Трамп.

Стоит отметить, что согласно результатам опроса Reuters/Ipsos, рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом.

РЕКЛАМА:

Читайте также: 100 дней, которые изменили мир. Что уже сделал президент Трамп и возможно ли это развернуть

Трамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Премьер Канады после победы его партии заявил, что старым отношениям с США пришел конец
фото, видео Российский дрон попал в дом на Днепропетровщине: погиб ребенок, еще 4 человека ранены
Истребитель ВМС США упал в море с авианосца USS Harry S. Truman и утонул – CNN
"Нет причин ждать 8 мая": Зеленский ответил на заявление Путина о "перемирии"
В Испании объявили чрезвычайное положение на фоне блэкаута
Корецкого избрали новым главой "Нафтогаза"
Все новости...
Трамп
Рубио поговорил с главой МИД Британии об Украине и встрече Зеленского с Трампом
Демократ внес в Конгресс статьи об импичменте Трампа
FT: В Европе и Украине опасаются, что Трамп ищет повод выйти из "мирных переговоров"
Последние новости
10:51
футболАртета впервые засиял в ПСЖ: дебютировал против Шевы, жил с Роналдиньо и выиграл Кубок Интертото
10:47
Одесские бизнесмены хотят застроить санаторий «Жовтень» в Конче-Заспе
10:43
Мелони: Перемирия, объявленного Путиным, недостаточно
10:41
Киевская школа экономики приобрела гольф-клуб на Оболони за $18 млн под кампус
10:38
СБУ: Работница горсовета на Николаевщине шпионила для "Лохматого"
10:35
Дроновая атака на Киев: ПВО сбила 9 беспилотников, пострадали три человека
10:31
Стало известно, когда Корецкий официально возглавит "Нафтогаз"
10:29
В Чехии на митинге популистов напали на парня с украинским флагом
10:17
Курс валют в банках на 29 апреля: сколько стоят доллар и евро
10:13
"Фейк и ложь": Трамп возмутился из-за опроса о падении своего рейтинга
Все новости...
Реклама:
Реклама: