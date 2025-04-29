"Фейк и ложь": Трамп возмутился из-за опроса о падении своего рейтинга
Президент США Дональд Трамп заявил, что опросы СМИ относительно его рейтинга являются "фейковыми", и подчеркнул, что его администрация работает "лучше, чем когда-либо".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Трампа в своей соцсети Truth Social
Детали: Американский президент не уточнил, какие именно публикации с опросами возмутили его.
Однако недавно телеканал CNN опубликовал данные опроса, которые показали, что поддержка Трампа с приближением 100 дней его второго срока уже ниже, чем у всех его предшественников в течение последних 70 лет.
"Опрос лживых СМИ, как и сами эти фейковые новости, является фейком! Мы прекрасно справляемся, лучше, чем когда-либо прежде", – написал Трамп.
Стоит отметить, что согласно результатам опроса Reuters/Ipsos, рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом.
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