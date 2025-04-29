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У Чехії на мітингу популістів напали на хлопця з українським прапором

Іванна Костіна, Ірина БалачукВівторок, 29 квітня 2025, 10:29
У Чехії на мітингу популістів напали на хлопця з українським прапором
Фото ілюстративне з pixabay.com

Чеська поліція розслідує напад на молодого чоловіка з українським прапором, що стався минулого тижня під час заходу правопопулістських партій SPD, Trikolora, Svobodny та PRO у місті Брно.  

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на виданням Brnensky Denik

Деталі: Подія сталася 24 квітня після обіду. Як видно на відео, опублікованому в мережі Х, кілька демонстрантів словесно нападали на групу людей, один з яких тримав український прапор, закликаючи їх повернутися в Україну.

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Потім вони намагалися відібрати прапор у молодого чоловіка. Під час сутички інший чоловік збив хлопця з прапором з ніг. Після чого в інцидент вступили ще кілька людей.

Потерпілий повідомив про це в поліцію.

Пряма мова речника поліції Павела Шваба: "Ця особа звернулася до нас сьогодні (у понеділок, 28 квітня – ред.) вранці, щоб повідомити про інцидент, ми розслідуємо його і визначимо, чи є він кримінальним правопорушенням".

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Лідер SPD Томіо Окамура заявив веб-сайту iDnes, що напад стався після закінчення політичного мітингу і що молодий чоловік нібито напав першим.

"На порожніх вулицях Брно український активіст першим вдарив ліктем беззахисну чеську жінку. Чоловік тоді заступився за жінку. Звичайно, я засуджую будь-яке насильство", – сказав Окамура.

Напад засудила в мережі X омбудсменка з прав людини Клара Шімачкова-Ларенчікова.

"Найбільш огидний прояв агресії та упередженої ненависті. Я негайно зв'яжуся з поліцією. Я вірю в справедливе покарання", – сказала вона.

Видання зазначає, що час акції перед мерією Брно політики виступили з різкими заявами на адресу чинного уряду, "чорних мігрантів", ЛГБТ, а також українців.

Окамура, зокрема, стверджував, що кабінет Петра Фіали "виділив 232 млрд крон українським біженцям за рахунок чеських пенсіонерів". Він також пообіцяв депортувати біженців та "анулювати посвідки на проживання у всіх українців, які отримують тут допомогу і не працюють".

Голова партії PRO Індржіх Райхл заявив, що він "згоден з Дональдом Трампом, що Україна сама винна у війні, що вона не виконала і не хотіла виконувати Мінські угоди".

"Я згоден з Дональдом Трампом, що Володимир Зеленський – диктатор", – заявив Райхл.

Передісторія:

  • Чехи довіряють президенту України Володимиру Зеленському більше, ніж главі Кремля Володимиру Путіну, тоді як словаки більше довіряють російському правителю.
  • На початку лютого президент Чехії Петр Павел підписав змінений закон про розширення захисту біженців з України, введення кримінальної відповідальності за несанкціоновану діяльність на користь іноземної держави або посилення умов для російських претендентів на чеське громадянство.

Чехіяукраїнцімітинги
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