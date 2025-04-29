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В Чехии на митинге популистов напали на парня с украинским флагом

Иванна Костина, Ирина БалачукВторник, 29 апреля 2025, 10:29
В Чехии на митинге популистов напали на парня с украинским флагом
Фото иллюстративное с pixabay.com

Чешская полиция расследует нападение на молодого человека с украинским флагом, произошедшее на прошлой неделе во время мероприятия правопопулистских партий SPD, Trikolora, Svobodny и PRO в городе Брно. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Brnensky Denik

Детали: Событие произошло 24 апреля после обеда. Как видно на видео, опубликованном в сети Х, несколько демонстрантов словесно нападали на группу людей, один из которых держал украинский флаг, призывая их вернуться в Украину.

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Затем они пытались отобрать флаг у молодого человека. Во время стычки другой мужчина сбил парня с флагом с ног. После чего в инцидент вступили еще несколько человек.

Пострадавший сообщил об этом в полицию.

Прямая речь представителя полиции Павела Шваба: "Этот человек обратился к нам сегодня (в понедельник, 28 апреля – ред.) утром, чтобы сообщить об инциденте, мы расследуем его и определим, является ли он уголовным правонарушением".

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Лидер SPD Томио Окамура заявил веб-сайту iDnes, что нападение произошло после окончания политического митинга и что молодой человек якобы напал первым.

"На пустых улицах Брно украинский активист первым ударил локтем беззащитную чешскую женщину. Мужчина тогда вступился за женщину. Конечно, я осуждаю любое насилие", – сказал Окамура.

Нападение осудила в сети X омбудсмен по правам человека Клара Шимачкова-Ларенчикова.

"Самое отвратительное проявление агрессии и предвзятой ненависти. Я немедленно свяжусь с полицией. Я верю в справедливое наказание", – сказала она.

Издание отмечает, что во время акции перед мэрией Брно политики выступили с резкими заявлениями в адрес действующего правительства, "черных мигрантов", ЛГБТ, а также украинцев.

Окамура, в частности, утверждал, что кабинет Петра Фиалы "выделил 232 млрд крон украинским беженцам за счет чешских пенсионеров". Он также пообещал депортировать беженцев и "аннулировать вид на жительство у всех украинцев, которые получают здесь помощь и не работают".

Глава партии PRO Индржих Райхл заявил, что он "согласен с Дональдом Трампом, что Украина сама виновата в войне, что она не выполнила и не хотела выполнять Минские соглашения".

"Я согласен с Дональдом Трампом, что Владимир Зеленский – диктатор", – заявил Райхл.

Предыстория:

  • Чехи доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому больше, чем главе Кремля Владимиру Путину, тогда как словаки больше доверяют российскому правителю.
  • В начале февраля президент Чехии Петр Павел подписал измененный закон о расширении защиты беженцев из Украины, введении уголовной ответственности за несанкционированную деятельность в интересах иностранного государства или ужесточении условий для российских претендентов на чешское гражданство.

Чехияукраинцымитинги
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