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СБУ: Работница горсовета на Николаевщине шпионила для "Лохматого"

Валентина РоманенкоВторник, 29 апреля 2025, 10:38
СБУ: Работница горсовета на Николаевщине шпионила для Лохматого
фото прокуратуры

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала на Николаевщине 57-летнюю работницу одного из управлений Первомайского горсовета, которая шпионила за защитниками южного региона.

Источник: СБУ, прокуратура Николаевской области

Дословно спецслужба: "СБУ задержала ее, когда фигурантка находилась на совещании со своим руководством и коллегами.

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По материалам дела, предательница пыталась выявить "новые" локации подразделений ВСУ, куда они переместились из своих стандартных пунктов базирования после начала полномасштабной войны.

Также во время разведвылазок агент фиксировала маршруты движения, количество и наименование военной техники Сил обороны, направляющейся к передовой".

Детали: По данным следствия, собранную информацию женщина "сбрасывала" в шпионский чат-бот, который администрирует пророссийский блогер Сергей Лебедев (псевдоним "Лохматый"), скрывающийся во временно оккупированном Донецке.

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Полученные разведданные вражеский "админ" переправлял своим кураторам сразу из двух российских спецслужб – ФСБ и военной разведки страны-агрессора, – отмечают в СБУ.

В ходе обысков у подозреваемой изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами подрывной деятельности в интересах Кремля.

Сейчас женщина находится под стражей. Ей грозит наказание – пятнадцать лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Николаевская областьСБУ
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