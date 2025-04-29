ДБР: Посадовець ТЦК за гроші змінював дані в системі "Оберіг"
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру співробітнику Подільського РТЦК та СП в Одеській області, який за гроші вносив фальшиві дані в електронний реєстр призовників "Оберіг" для охочих уникнути мобілізації.
Джерело: пресслужба ДБР
Деталі: За даними слідства, незаконною діяльністю посадовець почав займатися наприкінці 2024 року. Він змінював дані в реєстрі щодо розшуку та військового обліку тієї чи іншої особи. Це дозволяло "клієнтам" навіть виїздити за кордон.
Вказано, що правоохоронцям уже відомо про 12 чоловіків, які скористалися протиправною схемою, частина з них встигла залишити Україну. За свою "допомогу" посадовець брав з однієї людини 3 тисячі доларів.
Співробітник центру комплектування підозрюється у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем, вчинені особою, яка має право доступу до неї.
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки посадовців та осіб, які скористалися схемою, наголошують у ДБР.