ДБР: Посадовець ТЦК за гроші змінював дані в системі "Оберіг"

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру співробітнику Подільського РТЦК та СП в Одеській області, який за гроші вносив фальшиві дані в електронний реєстр призовників "Оберіг" для охочих уникнути мобілізації.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: За даними слідства, незаконною діяльністю посадовець почав займатися наприкінці 2024 року. Він змінював дані в реєстрі щодо розшуку та військового обліку тієї чи іншої особи. Це дозволяло "клієнтам" навіть виїздити за кордон.

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Вказано, що правоохоронцям уже відомо про 12 чоловіків, які скористалися протиправною схемою, частина з них встигла залишити Україну. За свою "допомогу" посадовець брав з однієї людини 3 тисячі доларів.

Співробітник центру комплектування підозрюється у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки посадовців та осіб, які скористалися схемою, наголошують у ДБР.