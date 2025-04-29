Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ДБР: Посадовець ТЦК за гроші змінював дані в системі "Оберіг"

Валентина РоманенкоВівторок, 29 квітня 2025, 11:04
ДБР: Посадовець ТЦК за гроші змінював дані в системі Оберіг
фото ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру співробітнику Подільського РТЦК та СП в Одеській області, який за гроші вносив фальшиві дані в електронний реєстр призовників "Оберіг" для охочих уникнути мобілізації.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: За даними слідства, незаконною діяльністю посадовець почав займатися наприкінці 2024 року. Він змінював дані в реєстрі щодо розшуку та військового обліку тієї чи іншої особи. Це дозволяло "клієнтам" навіть виїздити за кордон.

Реклама:

Вказано, що правоохоронцям уже відомо про 12 чоловіків, які скористалися протиправною схемою, частина з них встигла залишити Україну. За свою "допомогу" посадовець брав з однієї людини 3 тисячі доларів.

Співробітник центру комплектування підозрюється у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

РЕКЛАМА:

Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки посадовців та осіб, які скористалися схемою, наголошують у ДБР.

ухилянтиТЦКДБРОдеська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ЄС може розділити Україну і Молдову на шляху до членства
Прем’єр Канади після перемоги його партії заявив, що старим відносинам зі США настав кінець
фото, відео Російський дрон влучив у будинок на Дніпропетровщині: загинула дитина, ще 4 людей поранені
Винищувач ВМС США впав у море з авіаносця USS Harry S. Truman і затонув – CNN
"Немає причин чекати 8 травня": Зеленський відповів на заяву Путіна про "перемир’я"
В Іспанії оголосили надзвичайний стан на тлі блекауту
Усі новини...
ухилянти
СБУ викрила схему виїзду за кордон "ухилянтів" за 150 тисяч гривень на Рівненщині
Зняття з військового обліку та липові діагнози за $50 тис.: у Києві затримали організатора схеми
Суд не віддав заступника Кличка Прокопіва на поруки: домашній арешт і електронний браслет
Останні новини
11:33
Українська система DELTA зацікавила союзників, одна з країн НАТО подала запит на імпорт
11:31
Міноборони пояснило, як отримати 1 млн грн добровольцям, котрі приєдналися до ЗСУ до старту проєкту "18-24"
11:13
ЄС може розділити Україну і Молдову на шляху до членства
11:08
Коли з’явиться інформація про час і місце проведення НМТ? Розповіли в УЦОЯО
11:04
ДБР: Посадовець ТЦК за гроші змінював дані в системі "Оберіг"
10:51
футболАртета вперше засяяв у ПСЖ: дебютував проти Шеви, жив з Роналдіньйо і виграв Кубок Інтертото
10:47
Одеські бізнесмени хочуть забудувати санаторій "Жовтень" у Кончі-Заспі
10:43
Мелоні: Перемир'я, оголошеного Путіним, недостатньо
10:41
Київська школа економіки придбала гольф-клуб на Оболоні за $18 млн під кампус
10:38
СБУ: Працівниця міськради на Миколаївщині шпигувала для "Лохматого"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: