ГБР: Чиновник ТЦК за деньги менял данные в системе "Оберег"

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении сотруднику Подольского РТЦК и СП в Одесской области, который за деньги вносил фальшивые данные в электронный реестр призывников "Оберег" для желающих избежать мобилизации.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: По данным следствия, незаконной деятельностью чиновник начал заниматься в конце 2024 года. Он менял данные в реестре по розыску и воинскому учету того или иного лица. Это позволяло "клиентам" даже выезжать за границу.

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Указано, что правоохранителям уже известно о 12 мужчинах, которые воспользовались противоправной схемой, часть из них успела покинуть Украину. За свою "помощь" чиновник брал с одного человека 3 тысячи долларов.

Сотрудник центра комплектования подозревается в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем, совершенном лицом, имеющим право доступа к ним.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

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Следствие продолжается, устанавливается полный круг причастных к сделке должностных лиц и лиц, которые воспользовались схемой, отмечают в ГБР.