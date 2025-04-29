ЄС може розділити Україну і Молдову на шляху до членства
Європейський Союз може відокремити процес вступу Республіки Молдова від України через те, що Угорщина чинить спротив переговорам з Києвом, заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Кос Europa Libera Moldova
Деталі: За словами єврокомісарки, вона "не може виключити відокремлення" двох країн на шляху до членства в ЄС вже в червні, коли в Брюсселі мають прийняти кілька рішень щодо розширення.
Пряма мова Кос: "Ми вже обговорюємо з державами-членами, що робити, бо жодна держава-член не виступає проти відкриття першого кластера Молдовою".
Вона нагадала, що наразі лише Угорщина виступає проти приєднання України до ЄС.
Видання зазначає, що Молдова та Україна досі разом просувалися в процесі вступу до ЄС, і їх розглядали як тандем.
Минулого року 27 держав-членів ЄС дали зелене світло на початок переговорів про вступ з обома країнами-кандидатками. Однак жодного розділу переговорів ще не відкрили.
Переговори з Україною заблокувала Угорщина, створивши низку перешкод, зокрема, вимагаючи розширених прав для угорської меншини.
Кос вважає, що існує навіть можливість, що Молдова стане членом ЄС до кінця її мандата, у 2029 році.
Вона зазначила – якщо ЄС не матиме жодної нової держави-члена під час поточного мандату Європейської комісії, це буде вважатися "провалом".
"Молдова є справді зразковим учнем у всій групі. Вони справді відчувають цей історичний момент", – сказала єврокомісарка.
Вона також висловила жаль з приводу того, що Угорщина політизує процес вступу України.
"Україна зробила достатньо, я можу сказати це з власного досвіду, оскільки сприяла діалогу між Угорщиною та Україною", – зазначила Кос.
Вона додала, Угорщина висунула багато пунктів для переговорів, і Україна готова виконати їх усі, але "для Угорщини цього недостатньо".
Будапешт тим часом організував консультативне опитування про вступ України до ЄС – і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже публічно проголосував проти.
Передісторія:
- Нещодавно джерела "Європейської правди" повідомляли, що якщо Угорщина продовжуватиме блокувати відкриття кластерів у перемовинах про вступ України до ЄС, то Молдова, яка розпочала перемовини одночасно і так само вже готова відкрити кластер 1 "Засадничі питання" ("Основи"), може зробити це раніше.
- Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна вийшла на найшвидший темп вступу до Європейського Союзу серед країн, які коли-небудь прагнули стати членом ЄС.
- У Єврокомісії також заявили, що процес скринінгу у рамках перемовин про вступ з Україною відбувається зі швидкістю, безпрецедентною для Європейського Союзу.