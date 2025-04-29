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ЄС може розділити Україну і Молдову на шляху до членства

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукВівторок, 29 квітня 2025, 11:13
ЄС може розділити Україну і Молдову на шляху до членства
Прапор Молдови. Фото ілюстративне з pixabay.com

Європейський Союз може відокремити процес вступу Республіки Молдова від України через те, що Угорщина чинить спротив переговорам з Києвом, заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Кос Europa Libera Moldova

Деталі: За словами єврокомісарки, вона "не може виключити відокремлення" двох країн на шляху до членства в ЄС вже в червні, коли в Брюсселі мають прийняти кілька рішень щодо розширення.

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Пряма мова Кос: "Ми вже обговорюємо з державами-членами, що робити, бо жодна держава-член не виступає проти відкриття першого кластера Молдовою".

Вона нагадала, що наразі лише Угорщина виступає проти приєднання України до ЄС.

Видання зазначає, що Молдова та Україна досі разом просувалися в процесі вступу до ЄС, і їх розглядали як тандем.

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Минулого року 27 держав-членів ЄС дали зелене світло на початок переговорів про вступ з обома країнами-кандидатками. Однак жодного розділу переговорів ще не відкрили.

Переговори з Україною заблокувала Угорщина, створивши низку перешкод, зокрема, вимагаючи розширених прав для угорської меншини.

Кос вважає, що існує навіть можливість, що Молдова стане членом ЄС до кінця її мандата, у 2029 році.

Вона зазначила – якщо ЄС не матиме жодної нової держави-члена під час поточного мандату Європейської комісії, це буде вважатися "провалом".

"Молдова є справді зразковим учнем у всій групі. Вони справді відчувають цей історичний момент", – сказала єврокомісарка.

Вона також висловила жаль з приводу того, що Угорщина політизує процес вступу України.

"Україна зробила достатньо, я можу сказати це з власного досвіду, оскільки сприяла діалогу між Угорщиною та Україною", – зазначила Кос.

Вона додала, Угорщина висунула багато пунктів для переговорів, і Україна готова виконати їх усі, але "для Угорщини цього недостатньо".

Будапешт тим часом організував консультативне опитування про вступ України до ЄС – і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже публічно проголосував проти.

Передісторія:

ЄСМолдоваУкраїна
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