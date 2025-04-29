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ЕС может разделить Украину и Молдову на пути к членству

Ирина Кутелева, Ирина БалачукВторник, 29 апреля 2025, 11:13
ЕС может разделить Украину и Молдову на пути к членству
Флаг Молдовы. Фото иллюстративное с pixabay.com

Европейский Союз может отделить процесс вступления Республики Молдова от Украины из-за того, что Венгрия препятствует переговорам с Киевом, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Кос Europa Libera Moldova

Детали: По словам еврокомиссара, она "не может исключить отделения" двух стран на пути к членству в ЕС уже в июне, когда в Брюсселе должны принять несколько решений по расширению.

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Прямая речь Кос: "Мы уже обсуждаем с государствами-членами, что делать, потому что ни одно государство-член не выступает против открытия первого кластера Молдовой".

Она напомнила, что сейчас только Венгрия выступает против присоединения Украины к ЕС.

Издание отмечает, что Молдова и Украина до сих пор вместе продвигались в процессе вступления в ЕС, и их рассматривали как тандем.

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В прошлом году 27 государств-членов ЕС дали зеленый свет на начало переговоров о вступлении с обеими странами-кандидатами. Однако ни одного раздела переговоров еще не открыли.

Переговоры с Украиной заблокировала Венгрия, создав ряд препятствий, в частности, требуя расширенных прав для венгерского меньшинства.

Кос считает, что существует даже возможность, что Молдова станет членом ЕС до конца ее мандата, в 2029 году.

Она отметила – если ЕС не будет иметь ни одного нового государства-члена во время текущего мандата Европейской комиссии, это будет считаться "провалом".

"Молдова является действительно образцовым учеником во всей группе. Они действительно чувствуют этот исторический момент", – сказала еврокомиссар.

Она также выразила сожаление по поводу того, что Венгрия политизирует процесс вступления Украины.

"Украина сделала достаточно, я могу сказать это по собственному опыту, поскольку способствовала диалогу между Венгрией и Украиной", – отметила Кос.

Она добавила, Венгрия выдвинула много пунктов для переговоров, и Украина готова выполнить их все, но "для Венгрии этого недостаточно".

Будапешт тем временем организовал консультативный опрос о вступлении Украины в ЕС – и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже публично проголосовал против.

Предыстория:

ЕСМолдоваУкраина
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