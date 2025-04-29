Мальта має згорнути програму "золотих паспортів" – рішення суду ЄС

Суд Європейського Союзу підтримав скаргу Єврокомісії та постановив, що Мальта має припинити програму так званих "золотих паспортів".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Суд ЄС у вівторок оголосив рішення у справі щодо програми "золотих паспортів" на Мальті та постановив, що країна має припинити її як таку, що суперечить законодавству Євросоюзу.

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Програма передбачала, що заможні іноземці можуть отримати мальтійський паспорт в обмін на інвестицію в країну близько 1 млн євро. Отримання паспорта Мальти автоматично відкриває можливість жити у будь-якій країні ЄС.

Єврокомісія подала відповідну скаргу щодо Мальти у 2022 році, після того, як у 2020 році запустила процедуру щодо порушення законодавства ЄС. Валетта ж наполягала, що має право на це і правильно інтерпретує Договори ЄС.

Суд зазначив, що хоча країни-члени мають повне право визначати порядок надання чи відкликання свого громадянства, Мальта програмою "золотих паспортів" порушила принцип взаємної довіри між країнами-членами.

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"Країна-член не може надавати своє громадянство, а з ним де-факто громадянство ЄС, в обмін на визначені платежі чи інвестиції. Це фактично перетворює набуття громадянства на комерційну транзакцію… Така практика не дозволяє встановити необхідну солідарність і довірливі відносини між країною-членом та її громадянами та забезпечувати взаємну довіру між країнами-членами", – зазначив Суд.

Мальта призупинила програму "золотих паспортів" для громадян РФ і Білорусі після повномасштабного нападу Росії на Україну, але зберегла її для громадян інших країн.

Нещодавно Financial Times дізналося, що низка підсанкційних росіян все одно отримали паспорти Мальти за схемою "золотої візи".

У квітні 2025 року Іспанія офіційно припинила оформлення посвідок на проживання за інвестиції в нерухомість на понад 500 тисяч євро.

Сусідня Португалія ще у 2023 році переглянула свою схему "золотих віз" і виключила з неї інвестиції в нерухомість, щоб подолати житлову кризу. Іноземці, які хочуть отримати посвідку на проживання, як і раніше, можуть вкладати свої гроші в інвестиційні фонди.

А уряд Кіпру позбавив громадянства 222 заможних інвесторів та членів їхніх родин, що є частиною зусиль, спрямованих на відновлення репутації, заплямованої програмою "інвестиції в обмін на паспорти".