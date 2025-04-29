Мальта должна свернуть программу "золотых паспортов" – решение суда ЕС

Суд Европейского Союза поддержал жалобу Еврокомиссии и постановил, что Мальта должна прекратить программу так называемых "золотых паспортов".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Суд ЕС во вторник объявил решение по делу о программе "золотых паспортов" на Мальте и постановил, что страна должна прекратить ее как противоречащую законодательству Евросоюза.

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Программа предусматривала, что состоятельные иностранцы могут получить мальтийский паспорт в обмен на инвестиции в страну около 1 млн евро. Получение паспорта Мальты автоматически открывает возможность жить в любой стране ЕС.

Еврокомиссия подала соответствующую жалобу на Мальту в 2022 году, после того как в 2020 году запустила процедуру о нарушении законодательства ЕС. Валетта же настаивала, что имеет право на это и правильно интерпретирует Договоры ЕС.

Суд отметил, что хотя страны-члены имеют полное право определять порядок предоставления или отзыва своего гражданства, Мальта программой "золотых паспортов" нарушила принцип взаимного доверия между странами-членами.

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"Страна-член не может предоставлять свое гражданство, а с ним де-факто гражданство ЕС, в обмен на определенные платежи или инвестиции. Это фактически превращает приобретение гражданства в коммерческую транзакцию... Такая практика не позволяет установить необходимую солидарность и доверительные отношения между страной-членом и ее гражданами и обеспечивать взаимное доверие между странами-членами", – отметил Суд.

Мальта приостановила программу "золотых паспортов" для граждан РФ и Беларуси после полномасштабного нападения России на Украину, но сохранила ее для граждан других стран.

Недавно Financial Times узнал, что ряд подсанкционных россиян все равно получили паспорта Мальты по схеме "золотой визы".

В апреле 2025 года Испания официально прекратила оформление видов на жительство за инвестиции в недвижимость на сумму более 500 тысяч евро.

Соседняя Португалия еще в 2023 году пересмотрела свою схему "золотых виз" и исключила из нее инвестиции в недвижимость, чтобы преодолеть жилищный кризис. Иностранцы, желающие получить вид на жительство, по-прежнему могут вкладывать свои деньги в инвестиционные фонды.

А правительство Кипра лишило гражданства 222 состоятельных инвесторов и членов их семей, что является частью усилий, направленных на восстановление репутации, запятнанной программой "инвестиции в обмен на паспорта".