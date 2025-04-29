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Умєров провів кадрові зміни у Міністерстві оборони

Валентина РоманенкоВівторок, 29 квітня 2025, 13:05
Умєров провів кадрові зміни у Міністерстві оборони
Рустем Умєров. фото з Facebook міністра

Міністр оборони Рустем Умєров провів кадрові зміни у відомстві: підвищив Сергія Боєва до першого заступника та призначив ще двох заступників міністра, звільнивши при цьому бригадного генерала юстиції Сергія Мельника.

Джерело: Умєров у Facebook

Пряма мова: "У відповідь на виклики, які ставить перед нами повномасштабна війна, продовжуємо реалізовувати стратегічні кроки для зміцнення обороноздатності України. Одним із таких кроків є посилення управлінської команди Міністерства оборони. Сьогодні я зробив кілька ключових призначень, які мають на меті забезпечити більшу оперативність та ефективність у роботі оборонного відомства, а також створити умови для більш глибокої інтеграції з міжнародними партнерами".

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Деталі: За словами Умєрова, рішенням Кабінету міністрів 29 квітня призначено:

першим заступником міністра оборони – Сергія Боєва, який до цього був заступником міністра оборони з питань міжнародної взаємодії та партнерств.

Він координуватиме всі напрямки роботи заступників міністра, щоб забезпечити єдиний курс — від поточних потреб фронту до майбутньої архітектури українського війська.

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заступником міністра оборони з питань логістики та закупівель призначено генерал-лейтенанта Миколу Шевцова.

Міністр зазначив, що Шевцов разом з АОЗ та ДОТ буде працювати над скороченням часу на забезпечення військових, максимально спрощуючи бюрократичні процедури та цифровізуючи процеси. Важливим завданням є також постійний зворотний зв'язок від військових на фронті, щоб була можливість оперативно коригувати потреби та прискорювати процес постачання.

заступником міністра оборони призначено Олександра Козенка, який з листопада 2023 року обіймав посаду радника міністра оборони і відповідав за розвиток державної авіації.

На новій посаді він відповідатиме за розвиток спроможностей авіації.

Також Умєров поінформував, що свою роботу на посаді заступника міністра оборони завершив Сергій Мельник.

Вказано, що Мельник "продовжить роботу на іншому напрямку, де його досвід буде надзвичайно корисним для подальшого зміцнення нашої держави".

Що передувало: У квітні генерал-лейтенант Іван Гаврилюк залишив посаду першого заступника міністра оборони Рустема Умєрова за власним бажанням.

МіноборониУмєров Рустем
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