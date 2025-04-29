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Умеров провел кадровые изменения в Министерстве обороны

Валентина РоманенкоВторник, 29 апреля 2025, 13:05
Умеров провел кадровые изменения в Министерстве обороны
Рустем Умеров. фото из Facebook министра

Министр обороны Рустем Умеров провел кадровые изменения в ведомстве: повысил Сергея Боева до первого заместителя и назначил еще двух заместителей министра, уволив при этом бригадного генерала юстиции Сергея Мельника.

Источник: Умеров в Facebook

Прямая речь: "В ответ на вызовы, которые ставит перед нами полномасштабная война, продолжаем реализовывать стратегические шаги для укрепления обороноспособности Украины. Одним из таких шагов является усиление управленческой команды Министерства обороны. Сегодня я сделал несколько ключевых назначений, которые имеют целью обеспечить большую оперативность и эффективность в работе оборонного ведомства, а также создать условия для более глубокой интеграции с международными партнерами".

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Детали: По словам Умерова, решением Кабинета министров 29 апреля назначены:

первым заместителем министра обороны - Сергей Боев, который до этого был заместителем министра обороны по вопросам международного взаимодействия и партнерств.

Он будет координировать все направления работы заместителей министра, чтобы обеспечить единый курс - от текущих потребностей фронта до будущей архитектуры украинского войска.

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заместителем министра обороны по вопросам логистики и закупок назначен генерал-лейтенант Николай Шевцов.

Министр отметил, что Шевцов вместе с АОЗ и ДОТ будет работать над сокращением времени на обеспечение военных, максимально упрощая бюрократические процедуры и цифровизируя процессы. Важной задачей является также постоянная обратная связь от военных на фронте, чтобы была возможность оперативно корректировать потребности и ускорять процесс поставки.

заместителем министра обороны назначен Александр Козенко, который с ноября 2023 года занимал должность советника министра обороны и отвечал за развитие государственной авиации.

На новой должности он будет отвечать за развитие возможностей авиации.

Также Умеров проинформировал, что свою работу в должности заместителя министра обороны завершил Сергей Мельник.

Указано, что Мельник "продолжит работу на другом направлении, где его опыт будет чрезвычайно полезным для дальнейшего укрепления нашего государства".

Что предшествовало: В апреле генерал-лейтенант Иван Гаврилюк покинул пост первого заместителя министра обороны Рустема Умерова по собственному желанию.

МинобороныУмеров Рустем
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