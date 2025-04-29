Медведєв почав погрожувати новим членам НАТО ударами "відплати" та ядерною зброєю

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв накинувся з погрозами на країни, які останніми приєдналися до НАТО, заявивши, що вони автоматично стали ціллю для збройних сил РФ, "включаючи можливі удари відплати і навіть ядерну складову".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "ТАСС"

Деталі: За його словами, такі країни, як Фінляндія і Швеція до вступу у НАТО мали "певні міжнародні преференції внаслідок геополітичного положення та маси інших факторів".

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"А зараз вони перебувають у ворожому нам блоці, а значить, вони автоматично стали ціллю для наших збройних сил, включаючи можливі удари відплати і навіть ядерну складову, або превентивні заходи в рамках військової доктрини", – заявив Медведєв.

"Вони просто потрапили в приціл наших збройних сил. Їм стало краще жити? – Ні! Це політичні ігри", – сказав він.

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