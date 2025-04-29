Медведєв почав погрожувати новим членам НАТО ударами "відплати" та ядерною зброєю
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв накинувся з погрозами на країни, які останніми приєдналися до НАТО, заявивши, що вони автоматично стали ціллю для збройних сил РФ, "включаючи можливі удари відплати і навіть ядерну складову".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "ТАСС"
Деталі: За його словами, такі країни, як Фінляндія і Швеція до вступу у НАТО мали "певні міжнародні преференції внаслідок геополітичного положення та маси інших факторів".
"А зараз вони перебувають у ворожому нам блоці, а значить, вони автоматично стали ціллю для наших збройних сил, включаючи можливі удари відплати і навіть ядерну складову, або превентивні заходи в рамках військової доктрини", – заявив Медведєв.
"Вони просто потрапили в приціл наших збройних сил. Їм стало краще жити? – Ні! Це політичні ігри", – сказав він.
Що було раніше:
- Перед цим голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергєй Наришкін заявляв, що "країни-провокатори" в особі Польщі та держав Балтії повинні розуміти, що першими постраждають унаслідок можливої агресії НАТО проти Союзної держави Росії і Білорусі.
- Міністри оборони країн Балтії висловлювали застереження, що швидке припинення вогню в Україні різко збільшить загрозу безпеці їхньому регіону.