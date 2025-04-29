Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Медведєв почав погрожувати новим членам НАТО ударами "відплати" та ядерною зброєю

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловВівторок, 29 квітня 2025, 13:22
Медведєв почав погрожувати новим членам НАТО ударами відплати та ядерною зброєю
Дмитро Медведєв, фото "РИА Новости"

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв накинувся з погрозами на країни, які останніми приєдналися до НАТО, заявивши, що вони автоматично стали ціллю для збройних сил РФ, "включаючи можливі удари відплати і навіть ядерну складову".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "ТАСС"

Деталі: За його словами, такі країни, як Фінляндія і Швеція до вступу у НАТО мали "певні міжнародні преференції внаслідок геополітичного положення та маси інших факторів".

Реклама:

"А зараз вони перебувають у ворожому нам блоці, а значить, вони автоматично стали ціллю для наших збройних сил, включаючи можливі удари відплати і навіть ядерну складову, або превентивні заходи в рамках військової доктрини", – заявив Медведєв.

"Вони просто потрапили в приціл наших збройних сил. Їм стало краще жити? – Ні! Це політичні ігри", – сказав він.

Що було раніше:

РЕКЛАМА:
  • Перед цим голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергєй Наришкін заявляв, що "країни-провокатори" в особі Польщі та держав Балтії повинні розуміти, що першими постраждають унаслідок можливої агресії НАТО проти Союзної держави Росії і Білорусі.
  • Міністри оборони країн Балтії висловлювали застереження, що швидке припинення вогню в Україні різко збільшить загрозу безпеці їхньому регіону. 

МедведєвНАТОРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Голова КМВА за відсутності Кличка терміново скликає Раду оборони Києва
Умєров провів кадрові зміни у Міністерстві оборони
У Кремлі натякнули, що Росія не піде на 30-денне перемир'я
В МО РФ розказали, що робив для Путіна генерал Москалик, якого ліквідували минулого тижня
ЄС може розділити Україну і Молдову на шляху до членства
Прем’єр Канади після перемоги його партії заявив, що старим відносинам зі США настав кінець
Усі новини...
Медведєв
Медведєв зажадав помсти після ліквідації генерала хімічних військ РФ
Медведєв помріяв про появу "нових регіонів у складі Росії"
Сі Цзіньпін вказав Медведєву на необхідність "розрядки" у війні проти України
Останні новини
14:34
У Рівному біля смітника знайшли мертве немовля: поліція відкрила кримінальне провадження
14:26
фотоУ Харкові школярка підпалила два позашляховики ЗСУ
14:22
текстПроєкт "Вікторія". Історія полону та катувань, що пережила журналістка Рощина й тисячі ув'язнених Росією українців
14:19
Голод, виснаження та зірваний обмін: що відомо про перебування журналістки Рощиної в СІЗО в Таганрозі
14:00
Одна з найбільших авіакомпаній Єгипту скоротить перевезення росіян через санкції
13:58
Скільки українців говорять вдома державною мовою? Результати опитування
13:31
В Україні ціна на електроенергію залишиться незмінною
13:31
Голова КМВА за відсутності Кличка терміново скликає Раду оборони Києва
13:28
Українець Іванчук став переможцем шахового турніру в Іспанії
13:22
Медведєв почав погрожувати новим членам НАТО ударами "відплати" та ядерною зброєю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: