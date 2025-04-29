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Медведев начал угрожать новым членам НАТО ударами "возмездия" и ядерным оружием

Иванна Костина, Станислав ПогориловВторник, 29 апреля 2025, 13:22
Медведев начал угрожать новым членам НАТО ударами возмездия и ядерным оружием
Дмитрий Медведев, фото: "РИА Новости"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев накинулся с угрозами на страны, которые последними присоединились к НАТО, заявив, что они автоматически стали целью для вооруженных сил РФ, "включая возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "ТАСС"

Детали: По его словам, такие страны, как Финляндия и Швеция до вступления в НАТО имели "определенные международные преференции вследствие геополитического положения и массы других факторов".

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"А сейчас они находятся во враждебном нам блоке, а значит, они автоматически стали целью для наших вооруженных сил, включая возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую, или превентивные меры в рамках военной доктрины", - заявил Медведев.

"Они просто попали в прицел наших вооруженных сил. Им стало лучше жить?" - Нет! Это политические игры", - сказал он.

Что предшествовало:

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  • Перед этим глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что "страны-провокаторы" в лице Польши и государств Балтии должны понимать, что первыми пострадают в результате возможной агрессии НАТО против Союзного государства России и Беларуси.
  • Ранее министры обороны стран Балтии высказывали предостережения, что быстрое прекращение огня в Украине резко увеличит угрозу безопасности их региона.

МедведевНАТОРосcия
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