Медведев начал угрожать новым членам НАТО ударами "возмездия" и ядерным оружием
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев накинулся с угрозами на страны, которые последними присоединились к НАТО, заявив, что они автоматически стали целью для вооруженных сил РФ, "включая возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "ТАСС"
Детали: По его словам, такие страны, как Финляндия и Швеция до вступления в НАТО имели "определенные международные преференции вследствие геополитического положения и массы других факторов".
"А сейчас они находятся во враждебном нам блоке, а значит, они автоматически стали целью для наших вооруженных сил, включая возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую, или превентивные меры в рамках военной доктрины", - заявил Медведев.
"Они просто попали в прицел наших вооруженных сил. Им стало лучше жить?" - Нет! Это политические игры", - сказал он.
Что предшествовало:
- Перед этим глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что "страны-провокаторы" в лице Польши и государств Балтии должны понимать, что первыми пострадают в результате возможной агрессии НАТО против Союзного государства России и Беларуси.
- Ранее министры обороны стран Балтии высказывали предостережения, что быстрое прекращение огня в Украине резко увеличит угрозу безопасности их региона.