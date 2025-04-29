Медведев начал угрожать новым членам НАТО ударами "возмездия" и ядерным оружием

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев накинулся с угрозами на страны, которые последними присоединились к НАТО, заявив, что они автоматически стали целью для вооруженных сил РФ, "включая возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "ТАСС"

Детали: По его словам, такие страны, как Финляндия и Швеция до вступления в НАТО имели "определенные международные преференции вследствие геополитического положения и массы других факторов".

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"А сейчас они находятся во враждебном нам блоке, а значит, они автоматически стали целью для наших вооруженных сил, включая возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую, или превентивные меры в рамках военной доктрины", - заявил Медведев.

"Они просто попали в прицел наших вооруженных сил. Им стало лучше жить?" - Нет! Это политические игры", - сказал он.

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