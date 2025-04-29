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У Харкові школярка підпалила два позашляховики ЗСУ

Валентина РоманенкоВівторок, 29 квітня 2025, 14:26
У Харкові школярка підпалила два позашляховики ЗСУ
фото СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України викрила у Харкові ще одну неповнолітню, яку російські спецслужби втягнули у злочинну діяльність проти України.

Джерело: СБУ, Харківська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, не пізніше 31 липня 2024 року школярка з Харкова, якій на той період було 15 років, через месенджер Telegram потрапила під вплив представників РФ. Дівчині за грошову винагороду було запропоновано підпалювати службові автомобілі українських військових.

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5 серпня фігурантка протягом одного ранку підпалила у Харкові два авто військових ЗСУ (джип і пікап), використовуючи легкозаймисту суміш, якою обливала капот та передню частину автівок, після чого підпалювала.

Вона фіксувала злочини на камеру мобільного телефону та надсилала відео російському куратору через месенджер.

На щастя, тоді ніхто з людей не постраждав, але ці два військових транспортних засоби на тривалий час були виведені з ладу, зазначають в СБУ.

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фото прокуратури

Замість обіцяних коштів з РФ зловмисниця отримала підозру від українських правоохоронців та перспективу тюремного ув’язнення.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення чужого майна шляхом підпалу).

За такий злочин винній загрожує до 10 років позбавлення волі.

Також, вчинені нею дії підпадають під ознаки ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України).

З урахуванням свого віку, дівчина не може підлягати кримінальній відповідальності саме за цей злочин. Втім, правоохоронці вирішують питання щодо звернення до суду для застосування до неповнолітньої примусових заходів виховного характеру.

ХарківдиверсантиСБУ
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