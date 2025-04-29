Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Харькове школьница подожгла два внедорожника ВСУ

Валентина РоманенкоВторник, 29 апреля 2025, 14:26
В Харькове школьница подожгла два внедорожника ВСУ
фото СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Харькове еще одну несовершеннолетнюю, которую российские спецслужбы втянули в преступную деятельность против Украины.

Источник: СБУ, Харьковская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, не позднее 31 июля 2024 года школьница из Харькова, которой на тот период было 15 лет, через мессенджер Telegram попала под влияние представителей РФ. Девушке за денежное вознаграждение было предложено поджигать служебные автомобили украинских военных.

Реклама:

5 августа фигурантка в течение одного утра подожгла в Харькове два авто военных ВСУ (джип и пикап), используя легковоспламеняющуюся смесь, которой обливала капот и переднюю часть автомобилей, после чего поджигала.

Она фиксировала преступления на камеру мобильного телефона и отправляла видео российскому куратору через мессенджер.

К счастью, тогда никто из людей не пострадал, но эти два военных транспортных средства на длительное время были выведены из строя, отмечают в СБУ.

РЕКЛАМА:
 
фото прокуратуры

Вместо обещанных средств из РФ злоумышленница получила подозрение от украинских правоохранителей и перспективу тюремного заключения.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).

За такое преступление виновной грозит до 10 лет лишения свободы.

Также, совершенные ею действия подпадают под признаки ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины).

С учетом своего возраста, девушка не может подлежать уголовной ответственности именно за это преступление. Впрочем, правоохранители решают вопрос об обращении в суд для применения к несовершеннолетней принудительных мер воспитательного характера.

ХарьковдиверсантыСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Глава КГГА в отсутствие Кличко срочно созывает Совет обороны Киева
Умеров провел кадровые изменения в Министерстве обороны
В Кремле намекнули, что Россия не пойдет на 30-дневное перемирие
В МО РФ рассказали, что делал для Путина генерал Москалик, которого ликвидировали на прошлой неделе
ЕС может разделить Украину и Молдову на пути к членству
Премьер Канады после победы его партии заявил, что старым отношениям с США пришел конец
Все новости...
Харьков
В центре Харькова из-за падения обломков БПЛА пострадал ребенок
Российские БпЛА атаковали Харьков: есть попадания, возникли пожары
По Харькову было 3 волны ударов "Искандерами", ракетами типа "Х" и "Геранями": 6 пострадавших 
Последние новости
15:34
Шмыгаль назвал объемы газа, которые уже законтрактовала Украина
15:26
Растратили 90 млн на закупке дров для ВСУ, покупали квартиры и раритетные авто – разоблачена схема
15:26
В МИД Украины рассказали подробности двойного ДТП под Варшавой: пострадал минимум один украинец
15:17
В большинстве областей уже утвердили программу сети академических лицеев для реформы старшей школы
15:06
Британец О'Салливан установил новый рекорд чемпионатов мира по снукеру
14:34
В Ровно возле мусорника нашли мертвого младенца: полиция открыла уголовное производство
14:26
фотоВ Харькове школьница подожгла два внедорожника ВСУ
14:22
текстПроект "Виктория". История плена и пыток, которые пережила журналистка Рощина и тысячи заключенных Россией украинцев
14:19
Голод, истощение и сорванный обмен: что известно о пребывании журналистки Рощиной в СИЗО в Таганроге
14:00
Одна из крупнейших авиакомпаний Египта сократит перевозки россиян из-за санкций
Все новости...
Реклама:
Реклама: