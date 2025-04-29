В Харькове школьница подожгла два внедорожника ВСУ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Харькове еще одну несовершеннолетнюю, которую российские спецслужбы втянули в преступную деятельность против Украины.

Источник: СБУ, Харьковская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, не позднее 31 июля 2024 года школьница из Харькова, которой на тот период было 15 лет, через мессенджер Telegram попала под влияние представителей РФ. Девушке за денежное вознаграждение было предложено поджигать служебные автомобили украинских военных.

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5 августа фигурантка в течение одного утра подожгла в Харькове два авто военных ВСУ (джип и пикап), используя легковоспламеняющуюся смесь, которой обливала капот и переднюю часть автомобилей, после чего поджигала.

Она фиксировала преступления на камеру мобильного телефона и отправляла видео российскому куратору через мессенджер.

К счастью, тогда никто из людей не пострадал, но эти два военных транспортных средства на длительное время были выведены из строя, отмечают в СБУ.

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фото прокуратуры

Вместо обещанных средств из РФ злоумышленница получила подозрение от украинских правоохранителей и перспективу тюремного заключения.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).

За такое преступление виновной грозит до 10 лет лишения свободы.

Также, совершенные ею действия подпадают под признаки ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины).

С учетом своего возраста, девушка не может подлежать уголовной ответственности именно за это преступление. Впрочем, правоохранители решают вопрос об обращении в суд для применения к несовершеннолетней принудительных мер воспитательного характера.