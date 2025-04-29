ДБР: Правоохоронець зі спільником за 5,5 тис. доларів показував стежки до Румунії

Правоохоронця з Чернівецької області разом зі спільником затримали під час спроби переправлення кількох військовозобов’язаних чоловіків до Румунії.

Джерело: повідомлення Державного бюро розслідувань

Дослівно: "Протиправну схему із заробітку на ухилянтах зловмисники розробили на початку березня 2025 року. Зокрема, правоохоронець надавав знайомим консультації щодо права виїзду за кордон на період дії воєнного стану, коли ж законних підстав не знаходилося – пропонував додаткову "допомогу".

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За 5,5 тис. доларів США з "клієнта" зловмисники довозили військовозобов'язаних осіб до ділянки кордону, де пояснювали їм, якими стежками далі пішки перебратися за кордон".

Фото: ДБР

Деталі: Чоловіків затримали 25 квітня "при спробі переправити за кордон військовозобов’язаних".

Їм повідомили про підозру за правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України – незаконне переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів.