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ГБР: Правоохранитель с сообщником за 5,5 тыс. долларов показывал тропы в Румынию

Александр ШумилинВторник, 29 апреля 2025, 15:43
ГБР: Правоохранитель с сообщником за 5,5 тыс. долларов показывал тропы в Румынию
Фото: ГБР

Правоохранителя из Черновицкой области вместе с сообщником задержали при попытке переправки нескольких военнообязанных мужчин в Румынию.

Источник: сообщение Государственного бюро расследований

Дословно: "Противоправную схему по заработку на уклонистах злоумышленники разработали в начале марта 2025 года. В частности, милиционер предоставлял знакомым консультации о праве выезда за границу на период действия военного положения, когда же законных оснований не находилось - предлагал дополнительную "помощь".

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За 5,5 тыс. долларов США с "клиента" злоумышленники довозили военнообязанных лиц к участку границы, где объясняли им, какими тропами дальше пешком перебраться за границу".

 
Фото: ГБР

Детали: Мужчин задержали 25 апреля "при попытке переправить за границу военнообязанных".

Им сообщили о подозрении за правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 332 УК Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу из корыстных побуждений.

Румынияуклонисты
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