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Синоптики дали прогноз на останній день квітня: переважно сухо, до +22°

Валентина РоманенкоВівторок, 29 квітня 2025, 16:02
Синоптики дали прогноз на останній день квітня: переважно сухо, до +22°
фото УП

В середу в Україні утримається суха погода, температура вночі 6-11° градусів тепла, вдень 17-22°.

Джерело: Укргідрометцентр у соцмережах

Деталі: За прогнозом синоптиків, 30 квітня погоду в Україні визначатиме дещо тепліша повітряна маса, яка надходитиме з району Балтії.

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Атмосферний тиск знижуватиметься. Захмарене небо вночі захищатиме приземний шар повітря від вихолодження, проте вдень перешкоджатиме його значному прогріванню.

У середу в Україні утримається суха погода, малоактивний атмосферний фронт вдень зумовить лише в північно-східній частині країни місцями невеликий короткочасний дощ, та ще в Карпатах також вдень подекуди чекаємо невеликий дощ. 

Очікується мінлива хмарність. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

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У столиці вночі 8-10° тепла, вдень – повітря прогріється до 18-20°.

 

погода
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